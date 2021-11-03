Тайбуга в истории Казахстана: научно-практическая конференция прошла в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Научно-практическая конференция «Семь граней Великой Степи: Сибирский улус и Тайбуга в истории Казахстана» состоялась в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участников конференции поприветствовала министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова. Обращение министра к участникам мероприятия зачитал председатель Комитета культуры Министерства культуры и спорта Акан Абдуалиев.

«Как известно, в рамках статей Елбасы Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру» и «Семь граней Великой степи», также Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Независимость дороже всего» даны конкретные поручения, проводится большая работа и уделяется внимание культурному наследию страны. Всем нам известно, что изучение национальной истории и ее дальнейшая популяризация является стратегически актуальным вопросом. В целях модернизации общественного сознания на сегодня уделяется большое внимание историческому прошлому нашего народа и государства, а также открытию Института Джучи хана и научно-практической конференции, прошедшей в Атырауской области», - отмечает Актоты Раимкулова.

Глава Минкультуры выразила благодарность организаторам и сегодняшней научно-практической конференции за проводимую работу по реализации программных статей в области изучения и популяризации историко-культурного наследия страны.

В целом, как отмечают организаторы, на становление казахской государственности оказало прямое и косвенное влияние множество тюркских улусов, находящихся вокруг страны.

При этом одними из крупнейших этносов, оказавших влияние, были улус Тайбуга и тайбугинцы, которые являются основателями Сибирского ханства. Исторические факты о Улусе Тайбуга привлекают внимание отечественных ученых-историков.

«Тайбуга хан является одним из известных полководцев, который сделал большой вклад в создании казахской государственности. Его история неразрывно связана с историей нашей страны. Тайбуга хан является одним из участников великих походов Бату хана, являлся современником Чингисхана, Джучи хана, непосредственно являлся главным костяком, опорой большого объединения как Золотая Орда. К сожалению, в истории основной упор на изучении было сделано в отношении Золотой Орды», - сказал председатель общественного объединения «Международный бизнес-клуб «Алтын орда» Мархабат Балгабай в ходе конференции.

«Хотелось бы поблагодарить ученых, которые начали глубокие исследования по изучении истории Тайбуги, который был основателем Сибирского ханства, территория которого полностью было расширена и включала в себя территорию нашей страны. Сегодня идет много споров по принадлежности территории, по его основным источникам, где, кто правил, какие территории принадлежали нам», - добавил он.































