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    22:22, 17 Апрель 2022 | GMT +6

    Таяния ледников в горах Алматы не наблюдается - ДЧС

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проведено аэровизуальное обследование горных районов близ Алматы в целях комплексной оценки их состояния, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

    «По результатам аэровизуального обследования процессы абляции (таяния) ледников в горах не наблюдаются. Мореные озера находятся в зимнем режиме, в связи с чем опасности для населения и инфраструктуры города не представляют», - сообщает ДЧС на своей странице в Instagram .

    Между тем в высокогорье отмечаются сходы снежных лавин. ДЧС города Алматы рекомендует гражданам не выходить на горные склоны и не кататься с них на лыжах


    Теги:
    Погода МЧС Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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