Таяния ледников в горах Алматы не наблюдается - ДЧС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проведено аэровизуальное обследование горных районов близ Алматы в целях комплексной оценки их состояния, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

«По результатам аэровизуального обследования процессы абляции (таяния) ледников в горах не наблюдаются. Мореные озера находятся в зимнем режиме, в связи с чем опасности для населения и инфраструктуры города не представляют», - сообщает ДЧС на своей странице в Instagram .

Между тем в высокогорье отмечаются сходы снежных лавин. ДЧС города Алматы рекомендует гражданам не выходить на горные склоны и не кататься с них на лыжах