Таяние ледников в Гималаях за десять лет ускорилось на 65%
Потеря ледниковой массы в Гималайском регионе за последние десять лет происходила на 65% быстрее, чем в предыдущие периоды, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.
Такие данные приводятся в докладе, подготовленном консалтинговой компанией Systemiq совместно с индийской неправительственной организацией Integrated Mountain Initiative (IMI).
Авторы исследования предупреждают, что ускоренное таяние ледников создает растущие риски для миллионов жителей региона.
Проблема вновь оказалась в центре внимания после наводнения, произошедшего 26 августа в районах Непала вблизи границы с Китаем. Предполагается, что причиной бедствия могло стать обрушение ледника. В результате наводнения погибли более 1300 человек.
По данным доклада, в Гималайском регионе насчитывается около 40 тысяч ледников, однако постоянные наблюдения ведутся лишь за 0,1% из них. Еще меньше информации имеется о состоянии вечномерзлых грунтов, изменение которых также может повышать риск природных бедствий.
Эксперты отмечают, что последствия ускоренного таяния ледников могут выходить далеко за пределы самого региона. Среди возможных рисков называются перебои в цепочках поставок, вынужденное перемещение населения и усиление геополитической напряженности.
Особое внимание в исследовании уделяется Индии. Хотя на Гималайский регион приходится около 18% территории страны, здесь происходит порядка 35% стихийных бедствий, что создает дополнительные риски для населения и экономики.
Ранее мы писали о том, что изменение климата усиливает уязвимость Центральной Азии: рост температур и таяние ледников угрожают воде, экономике и стабильности региона. Какие риски несет истощение ледников Таджикистана — «водной башни» региона — и какие меры принимаются, чтобы избежать кризиса — в материале собственного корреспондента агентства Kazinform в Душанбе.