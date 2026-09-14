Таяние ледников в Гималаях за десять лет ускорилось на 65%

Потеря ледниковой массы в Гималайском регионе за последние десять лет происходила на 65% быстрее, чем в предыдущие периоды, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

Такие данные приводятся в докладе, подготовленном консалтинговой компанией Systemiq совместно с индийской неправительственной организацией Integrated Mountain Initiative (IMI).

Авторы исследования предупреждают, что ускоренное таяние ледников создает растущие риски для миллионов жителей региона.

Проблема вновь оказалась в центре внимания после наводнения, произошедшего 26 августа в районах Непала вблизи границы с Китаем. Предполагается, что причиной бедствия могло стать обрушение ледника. В результате наводнения погибли более 1300 человек.

По данным доклада, в Гималайском регионе насчитывается около 40 тысяч ледников, однако постоянные наблюдения ведутся лишь за 0,1% из них. Еще меньше информации имеется о состоянии вечномерзлых грунтов, изменение которых также может повышать риск природных бедствий.

Эксперты отмечают, что последствия ускоренного таяния ледников могут выходить далеко за пределы самого региона. Среди возможных рисков называются перебои в цепочках поставок, вынужденное перемещение населения и усиление геополитической напряженности.

Особое внимание в исследовании уделяется Индии. Хотя на Гималайский регион приходится около 18% территории страны, здесь происходит порядка 35% стихийных бедствий, что создает дополнительные риски для населения и экономики.

Ранее мы писали о том, что изменение климата усиливает уязвимость Центральной Азии: рост температур и таяние ледников угрожают воде, экономике и стабильности региона. Какие риски несет истощение ледников Таджикистана — «водной башни» региона — и какие меры принимаются, чтобы избежать кризиса — в материале собственного корреспондента агентства Kazinform в Душанбе.