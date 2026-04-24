Таяние ледников и экстремальные явления — эксперт о климатическом будущем Центральной Азии

— Какие ключевые глобальные климатические приоритеты сегодня должны быть в фокусе правительств?

— Я думаю, ключевой вывод докладов МГЭИК, обновленных с учетом новых данных, заключается в том, что почти неизбежно в ближайшие годы мы превысим уровень глобального потепления в 1,5 градуса. Это не означает, что невозможно вернуться к уровню 1,5 градуса позже — за счет удаления углекислого газа из атмосферы. Я думаю, это означает, что есть два приоритета. Во-первых, необходимо как можно быстрее сократить выбросы парниковых газов, чтобы не допустить еще более значительного роста температуры в XXI веке.

Кроме того, поскольку превышение порога в 1,5 градуса практически неизбежно, нам нужно гораздо больше внимания уделять последствиям изменения климата и адаптации к тем изменениям, которые уже неизбежны; более того, мы уже наблюдаем их сегодня. Я думаю, это два ключевых направления: сосредоточиться на снижении выбросов и одновременно учиться адаптироваться к неизбежным климатическим изменениям, с которыми мы сталкиваемся.

кадр из видео

— Как бы Вы оценили наиболее острые климатические риски, с которыми сегодня сталкивается Центральная Азия?

— Я думаю, один из ключевых выводов последнего доклада МГЭИК касается последствий таяния ледников. Если сохранятся нынешние политики и глобальное потепление достигнет примерно 2,5–3 градусов, мы можем увидеть значительное сокращение ледников. Это серьезно повлияет на доступность воды и усилит ее дефицит в Центральной Азии — и это будет крайне важным фактором.

Есть и другие риски: риски экстремальных явлений, наводнений, сильных штормов и т.д. Кроме того, очевидно, что летом нас ждет гораздо больше экстремальной жары, что может затруднить, например, безопасную работу на открытом воздухе. Это те вызовы, с которыми мы уже сталкиваемся. Думаю, проблема наводнений — одна из тех, на которые нужно реагировать в первую очередь.

Также ожидаются последствия для сельского хозяйства: по мере потепления климата продуктивность аграрных систем будет снижаться.

— Как нехватка воды и таяние ледников могут повлиять на долгосрочную стабильность региона?

— Риски действительно очень значительные. Если мы продолжим действовать в рамках нынешней политики, к концу века глобальное потепление может достичь около 3 градусов. Это имеет огромные последствия, и одним из ключевых является сокращение ледников. Мы можем увидеть уменьшение ледниковой массы на 50–70% к концу века.

Это не обязательно приведет к одинаковому влиянию на водные потоки, но сток воды из ледниковых регионов может существенно снизиться в течение столетия, что, очевидно, повлияет на условия жизни людей и сельское хозяйство в Казахстане.

— Мы часто слышим о климатических целях, но их реализация остается медленной. Какие наиболее эффективные способы могут ускорить реальные действия?

— Хотя выбросы парниковых газов все еще растут, можно отметить, что уже принятые меры позволили избежать еще большего уровня выбросов. Они были бы выше, чем сейчас, если бы не предпринимались климатические действия. Я думаю, два наиболее важных направления связаны, например, с расширением использования возобновляемой энергетики и вытеснением ископаемого топлива из электроэнергетических систем.

Потенциал для этого в Казахстане, на самом деле, весьма значительный. В сочетании с этим, если удается обеспечить низкоуглеродную электроэнергию, можно расширять ее использование в конечном потреблении. Например, переход на электромобили — Китай уже добился в этом огромного прогресса.

Еще один важный момент: в регионах, где сохраняется добыча нефти и газа, очень быстрым и эффективным шагом является сокращение утечек из трубопроводов, особенно утечек метана. Часто это даже экономически выгодно и может окупаться. Поэтому развитие возобновляемой энергетики и сокращение выбросов метана, на мой взгляд, являются ключевыми приоритетами, которые помогут нам двигаться в правильном направлении.

— Считаете ли Вы, что использование альтернативных источников электроэнергии, таких как гидроэлектростанции и атомные электростанции, будет следующим шагом к прогрессу?

— Да. Все, что позволяет заменить использование ископаемого топлива в электроэнергетике, является одним из наиболее очевидных путей вперед. Во всем мире страны переходят на возобновляемую энергетику, а некоторые также выбирают атомную энергию. Это вопрос выбора, который часто больше связан с энергетической безопасностью, чем с климатическими целями.

— Казахстан планирует построить свою первую атомную электростанцию. Как Вы оцениваете роль атомной энергетики в сокращении выбросов и поддержке низкоуглеродного перехода?

— Замена систем на основе ископаемого топлива низкоэмиссионными альтернативами является важным шагом для снижения нагрузки на климат. В этом контексте атомная энергетика может играть роль в сокращении выбросов парниковых газов как часть более широкой низкоуглеродной энергетической системы.

— Насколько важно международное сотрудничество в борьбе с изменением климата сегодня по сравнению с тем, что было десять лет назад?

— Изменение климата — это глобальная проблема, и для ее решения необходим общий подход. Несмотря на все сложности, странам необходимо объединяться и совместно обсуждать эту общую проблему. Мы прекрасно понимаем, и не наивны в этом вопросе, что существуют трудности, связанные с энергетической безопасностью и сложной геополитической ситуацией. Но, откровенно говоря, альтернативы коллективным глобальным обсуждениям нет, потому что проблема действительно носит глобальный характер.

— Каковы Ваши ожидания от международных платформ, таких как Региональный экологический саммит 2026?

— Я думаю, очень важно, чтобы в разных частях мира люди с общими интересами из одного региона сотрудничали друг с другом — не только по вопросам климата, но и по другим экологическим вопросам. Это, пожалуй, первый случай, когда МГЭИК действительно посещает регион Центральной Азии. Мы очень рады участвовать в региональном саммите, поскольку, очевидно, страны региона сталкиваются с общими проблемами и вызовами. Мы рады приехать и внести вклад в обсуждения в Астане.

У нас было не так много контактов с регионом Центральной Азии. Мы, однако, очень рады, что среди авторов МГЭИК были представители региона, участвовавшие в важных докладах, например, в специальном докладе об изменении климата и землепользовании. Мы надеемся на еще более активное участие ученых из Центральной Азии в работе МГЭИК.

Ранее сообщалось, что ЕАБР высоко оценивает шансы Центральной Азии преодолеть водный кризис.