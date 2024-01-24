Таяние ледников Антарктиды приводит к выделению метана из древних мхов

Отступление антарктических ледников из-за роста летних температур приводит к выделению метана из древних мхов, которые находились подо льдом в течение нескольких тысяч лет. Об этом говорится в сообщении Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Лето 2023 года отметилось экстремально высокими температурами, а протяженность морского льда вокруг Антарктиды оказалась самой низкой за всю историю наблюдений начиная с 1979 года. Локальное потепление было зарегистрировано и на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) расположенном к северу от Антарктического полуострова, где отступила граница антарктического ледника Беллинсгаузена.

- Отступление антарктических ледников из-за повышения летних температур привело к вытаиванию древних мхов. Ископаемые мхи, находящиеся под ледяным покровом в течение [нескольких] тысяч лет, оказались доступными для микроорганизмов и стали источником парникового газа метана, - отмечается в сообщении. Ученые центра совместно с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга во время экспедиции в Антарктиду оценили потоки парниковых газов.

По данным исследователей, полярные экосистемы чутко реагируют на климатические изменения, и мхи при оттаивании становятся доступными для микроорганизмов, которые сразу начинают их перерабатывать, выделяя метан. Дальнейшее таяние льдов Антарктиды приведет к потоку метана в атмосферу, отмечают ученые.

Исследование поддержано Российским научным фондом. В нем принимали также участие ученые из Института мерзлотоведения им. академика П. И. Мельникова СО РАН, Института географии РАН, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Санкт-Петербургского государственного университета, Арктического и антарктического научно-исследовательского института и СФУ.