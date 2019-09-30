Тату-мастер подозревается в убийстве девушки в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские раскрыли убийство молодой женщины, числившейся несколько дней без вести пропавшей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Преступление зарегистрировано в Карасайском районе, где полицейскими задержаны двое местных жителей, один из которых подозревается в убийстве, а другой в его укрытии и недонесении.

24 сентября в Карасайской районное управление полиции обратилась жительница Каскелена с заявлением об исчезновении 25-летней сестры, которая днем уехала на своей автомашине «Ниссан Алмера» и не вернулась.

«Автомашина разыскиваемой была вскоре обнаружена сожжённой близ села Айтей. Подозреваемый в совершении этого особо тяжкого преступления был задержан вместе со своим подельником. Они уже указали место захоронения тела потерпевшей, которое было обнаружено в горной местности и эксгумировано», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В убийстве подозревается 22-летний парень, работающий тату-мастером в одном из местных салонов. Выяснилось, что преступление совершено по месту работы подозреваемого. Мотив и все обстоятельства будут установлены полицией в ходе досудебного расследования.

«Сейчас по факту назначены необходимые экспертизы. Оба подозреваемых содержатся под стражей. Расследование уголовного дела находится на особом контроле», - отметили в областной полиции.