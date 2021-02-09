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    15:17, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Татнефть и группа компаний Аллюр начинают набор персонала в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запустить современное производство с более чем тысячью рабочих мест планируется уже в конце 2022 года, передает МИА «Казинформ».

    KamaTyresKZ объявляет о наборе персонала производства на свой новый шинный завод в Сарани Карагандинской области. На предприятии запланировано создание 1116 рабочих мест.

    Компания возьмет на себя обучение сотрудников необходимым навыкам. На первом этапе 190 работников нового завода посетят действующее шинное производство «Татнефти» в городе Нижнекамск (Россия, Республика Татарстан), где пройдут соответствующую подготовку. При этом KamaTyresKZ берет на себя все расходы по переезду, проживанию и оплате труда будущих специалистов.

    Также, в связи с созданием нового производства планируется открытие в двух технических колледжах Сарани обучения по востребованным специальностям: «Резинотехническое производство» и «Слесарное дело». Кроме того, ведутся переговоры по обучению высококвалифицированных специалистов на химическом факультете Карагандинского университета имени Букетова.

    Напомним, что планируемая мощность создаваемого казахстанско-татарстанского предприятия – 3 млн легковых и легкогрузовых шин, а также 0,5 млн грузовых шин в год. Запуск производства ожидается в конце 2022 года. Автомобильные шины будут направляться на первичную комплектацию автомобилей, производимых в Казахстане, вторичный рынок, а также на экспорт в страны ближнего зарубежья, в том числе в Российскую Федерацию. Объем инвестиций в создание нового предприятия составит свыше 125 млрд тенге.

    За более подробной информацией по найму персонала можно обращаться в Центр занятости населения города Сарани по email [email protected] или в кадровую службу ПАО «Татнефть» по email [email protected] , а также в WhatsApp по номерам сотовых телефонов:

    8-707-981-82-78,
    8-775-981-82-78,
    8-700-302-71-75,
    8-775-573-89-01


    Теги:
    Карагандинская область Экономика
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