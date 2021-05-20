Татарстан активно участвует в евразийской интеграции, реализуя проекты с государствами Центральной Азии

КАЗАНЬ. ТАТАР-ИНФОРМ-КАЗИНФОРМ - Татарстан активно участвует в евразийской интеграции, реализуя проекты с государствами Центральной Азии. Также республика представлена в Группе стратегического видения «Россия — исламский мир», которая укрепляет связи нашей страны с исламским миром. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на площадке дискуссионного клуба «Валдай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Татар-информ».

В своем выступлении руководитель республики напомнил, что Татарстан неоднократно становился площадкой для налаживания связей между государствами Центральной Азии.

В апреле 2021 года Казань принимала заседание Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств. В июне состоится 9-й Казанский международный конгресс евразийской интеграции с участием российских парламентариев, академического и экспертного сообщества. В сентябре 2021 года Казань планирует принять Первые Игры стран СНГ, а в 2022 году столица Татарстана будет принимать 45-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Татарстан активно участвует в работе Группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Ее деятельность направлена на укрепление отношений России с мусульманскими странами, налаживание широкого партнерства в сфере взаимодействия культур и цивилизаций, преодоление кризисов и конфликтов, возникающих на почве религиозных и этнических различий. По поручению Президента нашей страны Владимира Путина я возглавляю этот представительный орган», — напомнил Президент Татарстана.

Рустам Минниханов напомнил, что Группа стратегического видения реализует ряд проектов экономической и гуманитарной направленности.

«Укреплению стратегического партнерства с государствами Центральной Азии способствуют развивающиеся торгово-экономические связи. Отмечу также, что Татарстан все чаще выступает площадкой для проведения крупных общероссийских и международных форумов и конференций. Открывающаяся сегодня конференция еще одно тому подтверждение», — отметил руководитель республики.

В своем выступлении Рустам Минниханов напомнил, что Татарстан входит в число регионов — лидеров России благодаря сильному экономическому потенциалу и межнациональному согласию.

«Слагаемые нашего успеха — мощный экономический потенциал, эффективное взаимодействие с различными государствами и регионами в рамках единой общегосударственной политики, межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие», — пояснил руководитель республики.

Президент Татарстана отметил, что стабильность и добрососедские отношения между представителями разных народов и конфессий — это не только исторически сложившаяся традиция. «Сегодня это предмет постоянной работы государственных органов власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества, академического и экспертного сообществ», — подчеркнул он.

Рустам Минниханов напомнил, что Республика Татарстан является многонациональной, как и Россия в целом.

«Все ценное, выработанное тем или иным народом за длительный исторический период, становится частью общей культуры народов, которые живут в одном государстве и связаны тесными узами экономического, политического и культурного сотрудничества. Важно сохранять имеющиеся у каждого этноса высокие нравственные ориентиры, приумножать его достижения, сохранять языки, культуру и традиции. Это основа общественного развития», — обратил внимание Президент Татарстана.

В Казани сегодня открылось заседание Международного клуба «Валдай». Основная тема дискуссии — «Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира — совместный путь в будущее». В конференции принимают участие более 60 экспертов из 16 стран — России, Афганистана, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции и Эстонии.