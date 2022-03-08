Татьяна Стромская: полвека в мире искусства

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Есть люди, которым хочется поклониться в пояс просто потому, что они есть. Татьяна Стромская, директор Восточно-Казахстанского музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых – одна из них. Во многом именно ей Восточный Казахстан обязан собранием одной из самых лучших коллекций картин и графики самых разных эпох и авторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Более 50 лет жизни наша героиня отдала служению миру искусства, из которых почти три десятка лет вместе с коллективом единомышленников кропотливо собирает лучшие произведения художников Казахстана. Пополняет запасники музея великолепными полотнами живописцев стран ближнего и дальнего зарубежья.

Татьяна Стромская родилась в семье морского военного лётчика в год Великой Победы над фашизмом. Это было в Приморском крае. Но вот большую часть детства и ранней юности ей довелось прожить в Калининграде.

– Мне было около шести лет, когда папу перевели с Дальнего Востока в Калининград, бывший так недавно немецким Кёнигсбергом, – вспоминает Татьяна Александровна. – Я очень хорошо помню это путешествие по железной дороге из одного края огромной страны в другой.

Когда Татьяне было около 14 лет, отец вышел в отставку. Он, лётчик, фронтовик, прошедший три войны, не смог работать при штабе, когда ему запретили полёты. Мама настояла на переезде в Сибирь. Выбрали Новокузнецк – большой промышленный город, где в то время шли две большие всесоюзные стройки Кузнецкого (его начали строить в тридцатых годах) и Западно-Сибирского металлургических комбинатов.

Татьяне повезло, она поступила в хорошую школу. Самые тёплые воспоминания – об учителе немецкого языка Германе Эммануиловиче. Этот удивительный человек не только отлично преподавал немецкий язык, он раскрыл школьникам всё великолепие немецкой культуры, литературы и искусства. Они зачитывались стихами немецких поэтов, знали их наизусть. А после уроков можно было до самого вечера заниматься в кружках и секциях. Наша героиня в те годы увлекалась баскетболом и посещала театральный кружок.

А однажды в их школу пришли сотрудники только что открывшегося в Новокузнецке музея изобразительных искусств. Они пригласили старшеклассников войти в клуб юных искусствоведов. Татьяна загорелась этой идеей. И первое, что увидела она в новом музее, – это выставку художника Кента Рокуэлла, которая буквально потрясла девушку.

– Нас учили понимать и любить произведения искусства. Сразу же ввели в жизнь музея: мы занимались описанием вновь поступивших картин. Помню, я описывала серию блокадных работ Непринцева. А когда доставали только что привезённые картины из ящиков, я испытывала настоящее потрясение и восторг.

То, что Татьяне Стромской на роду написано стать искусствоведом, распознала в восторженной девочке выдающийся искусствовед художественного музея Галина Овчарова. Именно она посоветовала Тане поступать в Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина Академии художеств СССР. Однако для поступления нужны были отличные знания по истории мировой культуры, а этот предмет в школе не изучается. Таня приняла решение отложить поступление на год, чтобы основательно подготовиться. И весь этот год работала смотрителем в любимом музее. Сама среда, окружение, великолепная библиотека и опыт экскурсовода помогли ей накопить знания и поступить в вуз.

Татьяна попала в удивительную среду, где жило само искусство. Её преподавателями были педагоги старой школы, многие из них уже при жизни считались классиками искусствоведения, авторами учебников по искусству. Они оставили неизгладимый след в душе Татьяны Александровны.

Однако молодость, любовь внесли свои коррективы в судьбу. Татьяна вышла замуж на втором курсе. А потом родился сын Роман. Пришлось переводиться на заочное отделение. И работать в музее изобразительных искусств Новокузнецка, в том самом, где всё начиналось.

Окончив институт, Татьяна продолжила в нём работать. Это было в начале 1970-х годов, когда на многое в искусстве налагался строжайший запрет. И каждая выставка, любой продукт издательской деятельности музейных работников подвергался строжайшей цензуре.

– Это учреждение называлось ЛИТО, – вспоминает Татьяна Александровна. – И у нас даже был тогда термин «залитовать выставку», то есть утвердить её концепцию у цензоров. Если были малейшие отклонения от намеченной партийной линии – выставки запрещались. Немало замечательных художников мы не могли представить народу, потому что их имена, их произведения находились под строжайшим запретом.

Так, в работе и заботе о семье пролетели годы. В начале 1980-х Татьяна Александровна вместе с семьей переехала в Семипалатинск, ныне Семей, на родину её второго супруга. Здесь она начала заниматься педагогической деятельностью – преподавать на кафедре живописи художественно-графического факультета. Даже довелось какое-то время заведовать этой кафедрой. В те годы худграф пединститута в Семипалатинске был один из самых крупных факультетов. Причём его студенты отличались свободой взглядов, талантливыми работами, нестандартным мышлением.

– Это было удивительное время, когда многое было под запретом, но именно из-за этого воспитывалась целая плеяда талантливых художников, которые сумели внести огромный вклад в казахстанскую живопись, графику, архитектуру, гравюру. Со многими художниками Казахстана мне довелось лично познакомиться уже тогда, когда мы стали создавать новый музей изобразительного искусства. Сначала это был самостоятельный художественный отдел при историко-краеведческом музее, но в 1989 году мы получили статус областного музея изобразительных искусств. И начали работу над пополнением коллекции и ремонтом помещения для экспозиции, – рассказывает Татьяна Александровна.

«История началась в 1984 году, когда первый секретарь Семипалатинского горкома партии Николай Ульянов со свойственным ему энтузиазмом взялся за дело. Художник в тайне, романтик в душе, бывший лётчик, он грезил о картинной галерее в городе Семипалатинске. Набережную он уже построил, Центральную площадь с грандиозным памятником работы знаменитого тогда скульптора соорудил, а газоны вокруг покрылись великолепными розариями. Черенки роз он собственноручно привозил в чемоданах. Пришло время музея», – пишет в одной из своих статей, посвящённых истории музея, Татьяна Стромская.

Новое дело потребовало много сил и знаний, а ещё нужна была команда единомышленников, которые бы могли осуществить задуманное. Так, дизайн интерьера музея, тогда располагавшегося по адресу: ул. Пушкина, 100, разработал Владимир Хмелев. А первыми сотрудниками стали Светлана Киляоглова, Карлыгаш Искакова, Валерий Тимофеев, Виктор Шмидт.

Вновь открывшийся музей изобразительного искусства сделал основную ставку на собрание коллекции казахского искусства. Было много поездок по Казахстану, сотрудники музея работали с художниками, посещали их мастерские, вели большую переписку с музеями всего Советского Союза. Некоторые из них делились с новичками своими богатыми фондами. Коллекция музея пополнялась. И сегодня фонд Восточно-Казахстанского музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых насчитывает свыше пяти тысяч единиц хранения, из которых около трёх тысяч приходится на произведения искусства казахстанских авторов. Это одна из богатейших коллекций казахстанского искусства в нашей стране.

«Уже в 1986 году в Семипалатинске появляются произведения старых мастеров – А. Боголюбова, Л. Туржанского, Н. Касаткина, В. Бакшеева, П. Кончаловского, В. Лебедева и многих других. Приобретаются они в результате кипучей деятельности сотрудников музея в частных собраниях Москвы и Ленинграда. Последовали большие передачи произведений советских художников из запасников Министерства культуры СССР, Всесоюзного художественно-промышленного комбината им. Вучетича, Художественного фонда России и Казахстана. Откликнулся на нашу просьбу и Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, передав в дар около 200 произведений графики и две живописные работы.

Тогда и состоялась наша встреча с московским коллекционером Юлием Владимировичем Невзоровым. Появилась идея выставки из его собрания, и в 1986 году мы направились в Москву на переговоры. Получив согласие, мы и не предполагали, какое невероятное завершение получит эта история. В семипалатинском музее семья Невзоровых оставила практически всю выставку, за исключением двух работ, с которыми они не смогли расстаться. Потом были ещё подарки. И в целом семья Невзоровых передала в дар нашему музею 569 произведений искусства, среди которых 177 произведений живописи», – пишет в своих воспоминаниях директор ВК музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых.

Эта собирательская работа продолжается в музее по сей день. Однако сегодня современный музей уже не может работать по-старому. Сейчас стоит задача привлечь внимание людей к работе музея, к тем сокровищам, что спрятаны в стенах храмов искусства. Создаются самые невероятные арт-проекты, перфомансы, выставки, концерты, конкурсы, викторины… И музей им. семьи Невзоровых в Семее славится на весь Казахстан своими невероятными художественными проектами и фееричными «ночами в музее», которые собирают тысячи семейчан и гостей города.

– Многое было сделано, но есть ещё множество проектов и идей, которые мы хотим воплотить в жизнь, – делится планами на будущее Татьяна Александровна. – И одна из них – это создание клуба любителей истории искусства среди современной молодежи.