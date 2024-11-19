Ташкент встретил первый туристический поезд Jibek Joly из Алматы

18 ноября на Центральном железнодорожном вокзале Ташкента прошла торжественная церемония встречи первого железнодорожного туристического поезда Jibek Joly, прибывшего из Алматы.

Отправившись из Алматы 16 ноября, туристы провели один день в Туркестане, а в Ташкенте проведут два дня. За эти дни они посетят ключевые достопримечательности, живописные локации и другие значимые места этих городов.

Фото: Алихан Аскар/ Kazinform

— Этот проект был реализован Национальной компанией «Қазақстан темір жолы» по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках стратегии развития туризма совместно с Министерством транспорта, Министерством туризма и спорта, а также акиматами города Алматы и Туркестанской области. Кроме того, в его реализации участвовали партнеры из компании «Узбекские железные дороги», — сказал заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Мухит Турсынбаев.

Для удобства пассажиров все экскурсии проводятся с участием профессиональных гидов. Передвижения по маршруту будут обеспечены туристическими автобусами.

Поезд включает пять абсолютно новых вагонов казахстанского производства, ранее не использовавшихся на других маршрутах. В состав поездной бригады туристического поезда войдут начальник поезда, восемь проводников и электромеханик.

Фото: Алихан Аскар/ Kazinform

Поезд снаружи украшен изображением государственного флага, а внутри используется постельное белье с национальными орнаментами. Каждое купе оборудовано системами вентиляции и кондиционирования. В туалетных комнатах имеется душ.

Вагон-ресторан оформлен в традиционном стиле и предлагает меню с блюдами национальной и европейской кухни.

Фото: Алихан Аскар/ Kazinform

Фото: Алихан Аскар/ Kazinform

В ходе посещения столицы Узбекистана, первая группа туристов в составе 115 человек будет размещена в городском отеле, все это время поезд будет дожидаться завершения тура.

По словам представителей КТЖ, изучается возможность организации туров и продления маршрута до Самарканда и Бухары.

Фото: Алихан Аскар/ Kazinform

Туристический поезд Jibek Joly был запущен по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках реализации стратегии развития туризма. Этот проект нацелен на создание новых возможностей для путешествий, укрепление культурных связей между странами и повышение доступности поездок для граждан.