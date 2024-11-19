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    10:11, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Ташкент встретил первый туристический поезд Jibek Joly из Алматы

    «Қазақстан темір жолы» запустил со станции Алматы туристический поезд Jibek Joly по маршруту «Алматы-Туркестан-Ташкент-Алматы». Продолжительность тура составит 5 дней, с 16 по 20 ноября 2024 года. Всего в первое путешествие отправились 115 пассажиров, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Ташкент
    Фото: Алихан Аскар/ Kazinform

    18 ноября на Центральном железнодорожном вокзале Ташкента прошла торжественная церемония встречи первого железнодорожного туристического поезда Jibek Joly, прибывшего из Алматы.

    Отправившись из Алматы 16 ноября, туристы провели один день в Туркестане, а в Ташкенте проведут два дня. За эти дни они посетят ключевые достопримечательности, живописные локации и другие значимые места этих городов.

    Ташкент
    Фото: Алихан Аскар/ Kazinform

    — Этот проект был реализован Национальной компанией «Қазақстан темір жолы» по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках стратегии развития туризма совместно с Министерством транспорта, Министерством туризма и спорта, а также акиматами города Алматы и Туркестанской области. Кроме того, в его реализации участвовали партнеры из компании «Узбекские железные дороги», — сказал заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Мухит Турсынбаев.

    Для удобства пассажиров все экскурсии проводятся с участием профессиональных гидов. Передвижения по маршруту будут обеспечены туристическими автобусами.

    Поезд включает пять абсолютно новых вагонов казахстанского производства, ранее не использовавшихся на других маршрутах. В состав поездной бригады туристического поезда войдут начальник поезда, восемь проводников и электромеханик.

    Ташкент
    Фото: Алихан Аскар/ Kazinform

    Поезд снаружи украшен изображением государственного флага, а внутри используется постельное белье с национальными орнаментами. Каждое купе оборудовано системами вентиляции и кондиционирования. В туалетных комнатах имеется душ.

    Вагон-ресторан оформлен в традиционном стиле и предлагает меню с блюдами национальной и европейской кухни.

    поезд
    Фото: Алихан Аскар/ Kazinform
    поезд
    Фото: Алихан Аскар/ Kazinform

    В ходе посещения столицы Узбекистана, первая группа туристов в составе 115 человек будет размещена в городском отеле, все это время поезд будет дожидаться завершения тура.

    По словам представителей КТЖ, изучается возможность организации туров и продления маршрута до Самарканда и Бухары.

    Ташкент
    Фото: Алихан Аскар/ Kazinform

    Туристический поезд Jibek Joly был запущен по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках реализации стратегии развития туризма. Этот проект нацелен на создание новых возможностей для путешествий, укрепление культурных связей между странами и повышение доступности поездок для граждан.

    Теги:
    Туризм Министерство туризма и спорта РК Узбекистан Поезда
    Алихан Аскар
    Алихан Аскар
    Автор
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