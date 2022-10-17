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Ташкент стал первым в списке самых загрязненных городов мира
17 Октября 2022, 23:41

Ташкент стал первым в списке самых загрязненных городов мира

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На фоне длительного отсутствия осадков и понижения температуры в столице Узбекистана уровень загрязнения воздуха превысил допустимые нормы более чем в 10 раз, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным портала IQAir, который использует в том числе данные мониторинга Узгидромета, Ташкент сейчас занимает первое место в мире по уровню загрязненности атмосферного воздуха.

17 октября в 21:00 концентрация мелкодисперсных частиц РМ2,5 в воздухе составила 275 мкг/куб. м, что более чем в 10 раз превышает безопасный уровень - 25 мкг/куб. м, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения.

17 октября текущего года Узгидромет сообщал, что холодные и влажные воздушные массы поступят во все регионы республики. В связи с длительным отсутствием осадков и инверсией температуры воздуха ожидается усиление загрязнения атмосферного воздуха города Ташкента мелкими пылевыми частицами с 18:00 до 23:00 часов.

В связи с этим синоптики попросили жителей и гостей Ташкента по возможности не выходить из дома, передвигаться на улицах в масках, которые рекомендуется менять каждый час.

Фото: podrobno.uz

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