Ташкент стал Молодежной столицей СНГ

В Ташкенте состоялась торжественная церемония придания городу статуса «Молодежной столицы СНГ», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В торжественной церемонии участвовали главы делегаций Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Решение о том, что именно Ташкент станет первой молодежной столицей СНГ было принято 8 июня 2023 года в Сочи на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств по вопросам реализации международного проекта «Молодежная столица СНГ».

Приветствие организаторам и участникам мероприятия направил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он отметил, что с каждым годом на пространстве Содружества совершенствуется межгосударственное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, появляются новые проекты и программы.

— Одним из таких проектов, направленных на объединение усилий стран Содружества в сфере работы с молодежью, обмен опытом в вопросах развития потенциала молодых людей и совершенствование международного молодежного сотрудничества, является проект «Молодежная столица СНГ», — заявил Сергей Лебедев.

Заместитель руководителя секретариата Совета по делам молодежи государств-участников СНГ Татьяна Ковалева вручила хокимияту столицы сертификат о присвоении Ташкенту нового статуса.

В 2025 году новой молодежной столицей Содружества станет азербайджанский город Габала, а в 2026 году этот статус перейдет к городу Капан в Армении.