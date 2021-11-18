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Ташкент примет чемпионат мира по тяжелой атлетике
18 Ноября 2021 22:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В начале декабря будет дан старт чемпионату мира по тяжелой атлетике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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До мирового первенства осталось меньше месяца - он стартует 7 декабря. Принимать его будет Ташкент. Ранее Международная федерация приняла решение провести ЧМ именно в столице Узбекистана.
Состав команды Казахстана пока неизвестен. Однако при его формировании наверняка будут учитываться результаты прошедшего чемпионата страны, который состоялся в Талдыкоргане. И стоит отметить, что большая часть золотых медалей пришлась на молодых штангистов.
Завершится мировое первенство 17 декабря.
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