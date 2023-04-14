Ташкент и Самарканд выбраны столицами СНГ в 2024 году

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – На заседании Совета министров иностранных дел СНГ Самарканд объявлен культурной столицей, а Ташкент - молодежной столицей Содружества в 2024 году. Об этом на брифинге по итогам встречи сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Придание статуса культурной столицы СНГ в 2024 году городу Самарканду, и в этом же году Ташкенту статуса молодежной столицы СНГ — это яркое свидетельство активного участия Узбекистана в нашем взаимодействии в рамках СНГ», - отметил Сергей Лебедев.

Кроме того, Минск выбрали спортивной столицей СНГ в 2023 году. В 2024 году этот статус получит армянский город Гюмри.

Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств состоялось сегодня в Самарканде. В нем приняли участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполкома СНГ.