Тащить больного до кареты «скорой»: в Костанайской области бураны усложнили работу медикам

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Из-за неочищенных дорог и сильных буранов в Костанайской области скорая машина не смогла проехать к пациенту с отравлением, фельдшеру пришлось добираться до пункта назначения пешком, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошёл, как выяснилось, 11 марта в Родинском сельском округе близ Аркалыка. Скорая, которая ехала на срочный вызов в посёлок Олимпийский, не могла проехать к больному, которому срочно требовалась госпитализация. Сотрудникам кареты скорой помощи пришлось добираться до пациента самостоятельно. А на обратном пути около 200 метров волочить по снегу пациента, чтобы как можно скорее транспортировать до кареты «скорой». Данный факт прокомментировали в областном управлении здравоохранения.

«На фото - случай из аркалыкского региона. Вызов второй категории срочности поступил из посёлка Родина. Пациент 46 лет, отравление ядовитым веществом. Мужчина перепутал бутылку воды с этим веществом. Был оперативно доставлен. Бригада скорой помощи оценила обстановку, были сильные перемёты и принято решение около 200 метров транспортировали самостоятельно до кареты скорой помощи»,- сообщила пресс-секретарь облздрава Ксения Жилкибаева.

На фотографию и пост, опубликованные в местных социальных сетях, где фельдшер тащит больного по снегу до скорой, отреагировал комментарием и аким Аркалыка Кайрат Абишев, разъяснив ситуацию с неочищенными дорогами.

«Из-за затяжных снегопадов и буранов, длившихся несколько дней, оказались занесёнными дороги и проезжие части села Родина, в том числе и населенного пункта Олимпийский, который входит в состав Родинского сельского округа. Чистка дорог хоть и проводилась коммунальными службами, но за ночь они вновь заносились снегом. В первую очередь очищались дороги движения автобусных маршрутов. Погодные условия создали определённые трудности для движения транспорта, особенно в направлении населенного пункта Олимпийский. К настоящему моменту дороги расчищены и возобновлено движения по всем направлениям»,- прокомментировал аким.

Что касается мужчины с отравлением, то по словам К. Жилкибаевой, он поступил в больницу в тяжелом состоянии, в реанимационном отделении находился почти сутки. Было проведено необходимое лечение. В данный момент с улучшением переведён в отделение терапии.

Фото - @arkalyk.news



