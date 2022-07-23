23 Июля 2022 18:20

Tartyl Fest - житель Шымкента установил новый рекорд по подтягиванию на турнике

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Во время республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest житель Шымкента побил рекорд предыдущих участников. Он подтянулся на турнике 41 раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В общей сложности для участия в фестивале онлайн-регистрацию прошли 2085 человек. В соревнованиях участвовали 624 человека. Возраст самого младшего участника турнира - 6 лет, самого старшего - 66 лет.

Также десять девушек изъявили желание принять участие в данном турнире.

Правила для всех участников фестиваля едины – подтянуться правильно и больше всех. Участники соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнования проходят при участии официальной судейской коллегии.

Во время фестиваля участник Азамат Сапар установил новый рекорд, подтянувшись 41 раз.

Ранее алматинцы - 17-летний Мейржан Мунашбай и 18-летний Медет Кузембаев подтянулись на турнике 40 раз.

Участвуют жители не только из Шымкента, но и из Туркестанской области.

К примеру, Мейрамбек Жаксылыкулы приехал из города Арыси.

Несмотря на свою ограниченность в возможностях, он активно принимает участие в подобных турнирах.

«Я хотел попробовать свои силы и выступить на этом соревновании. До этого я участвовал в таких турнирах. В прошлом году я участвовал в республиканском военном соревновании «Айбын». Там я получил главный приз. Больше всего я подтягивался до 27-30 раз», - поделился Мейрамбек Жирен.

Местом проведения очередного фестиваля по подтягиванию на турнике выбран спортивный комплекс – Ледовый дворец.

Итоги сегодняшнего турнира объявят в 20:00 вечера.

Tartyl Fest проводится в Казахстане впервые при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.