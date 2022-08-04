4 Августа 2022 01:15

Tartyl Fest: Житель Актау установил новый рекорд по подтягиванию на турнике

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Во время фестиваля Tartyl Fest житель Актау установил новый рекорд по подтягиванию на турнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в Актау проходит девятый по счету республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest.

Турнир был организован в амфитеатре, расположенном на набережной города. 3 августа с 9:00 до 11:00 проходила регистрация, взвешивание и присвоение номеров для участников. Соревнование началось в 19:00 по времени Актау и подходит к завершению.

Во время турнира участник - 32-летний Дамир Набиев побил рекорд предыдущих участников Tartyl Fest. Он подтянулся 44 раза.

Предыдущий рекорд принадлежал Азамату Сапару, который 23 июля в ходе прошедшего фестиваля в Шымкенте подтянулся 41 раз.

Правила для всех 20 городов-участников фестиваля едины – подтянуться правильно и больше всех. Участники соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнования проходят при участии официальной судейской коллегии.

По сообщению организаторов, после окончания фестиваля на сцену выйдет специальный гость вечера - известный казахстанский певец Нуржан Керменбаев.

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.







