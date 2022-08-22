Tartyl Fest в Жезказгане – определены имена победителей

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике завершился в пятнадцатом по счету городе – Жезказгане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Сегодняшний турнир состоялся на площади «Ротонда». Для участия в соревновании зарегистрировались 238 человек. Жители города активно проявили себя в прошедшем фестивале. Среди участвующих был и 58-летний спортсмен, занимающийся тяжелой атлетикой. Наибольшее количество подтягиваний составило 36.

Рекорд Tartyl Fest по подтягиванию на турнике принадлежит 51-летнему участнику Андрею Антоняну, подтянувшемуся 45 раз.

А во время соревнования в Петропавловске один из участников Рафаил Кадыров повторил последний рекорд Tartyl Fest.

Победителями стали следующие участники:

До 18 лет (до 55 кг):

1 место – Ілияс Дихамбай - 14 лет, 46 кг – 25 раз;

2 место – Батырлан Мейрам – 17 лет, 51 кг – 22 раза;

3 место – Ернар Нұрлыхан – 15 лет, 52 кг – 19 (18) раз.

До 18 лет (55-70 кг):

1 место – Асылжан Жұмаділда – 17 лет, 60 кг – 36 раз;

2 место – Глеб Крайнев – 17 лет, 65 кг – 31 (31) раз;

3 место – Жасулан Джетенов – 16 лет, 58 кг – 31 (28) раз.

До 18 лет (от 70 кг):

1 место – Рауан Бекешев – 16 лет, 74 кг – 21 раз;

2 место – Нұрдəулет Жүнісбек – 16 лет, 72 кг – 18 раз;

3 место – Сулейман Сефербеков – 14 лет, 74 кг – 17 (17, 15) раз.

18-30 лет (до 65 кг):

1 место – Ануар Омаров – 26 лет, 63 кг – 32 раза;

2 место – Тимофей Грибов – 21 год, 63 кг – 29 раз;

3 место – Темірлан Қуанышбек – 21 год, 58 кг – 28 раз.

18-30 лет ( 65-80 кг):

1 место – Алданыш Жаныбеков – 23 года, 66 кг – 32 раза;

2 место – Даниил Близнюк – 19 лет, 73 кг – 29 раз;

3 место – Темірлан Тұраш – 23 года, 67 кг – 28 (23) раз.

18-30 лет (от 80 кг):

1 место – Алексей Афанасьев – 22 года, 91 кг – 31 раз;

2 место – Шəмші Əбек - 25 лет, 81 кг – 30 раз;

3 место – Сергей Королев – 23 года, 81 кг - 24 раза

От 30 лет (до 80 кг):

1 место – Саулет Торгаев – 32 года, 67 кг – 32 раза;

2 место – Медет Абылкасимов – 34 года, 69 кг – 31 (29) раз;

3 место – Ақжол Бірмағанбектов – 31 год, 61 кг – 31 (23) раз.

От 30 лет (80-90 кг):

1 место – Рустам Сефербеков – 37 лет, 87 кг – 25 раз;

2 место – Даулет Мусабеков – 32 года, 81 кг – 22 раза;

3 место – Санат Жусупов – 35 лет, 80 кг – 20 раз.

От 30 лет (От 90 кг):

1 место – Хидир Бабахваев – 37 лет, 102 кг – 26 (23) раз;

2 место – Ерлан Жаксыбаев – 30 лет, 92 кг – 26 (22) раз;

3 место – Мурад Омаров – 33 года, 94 кг – 21 раз.

За первое место участники получили денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге.

В ходе прошедшего фестиваля известный казахстанский певец Нуржан Керменбаев стал специальным гостем вечера и спел для зрителей.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

В каждом городе выберут 27 победителей. Победителей из каждого города (в девяти категориях) ожидает гранд-финал в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге.

Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов – общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout – любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

АКТУАЛЬНЫЙ СПИСОК ГОРОДОВ, ГДЕ ПРОЙДУТ СЛЕДУЮЩИЕ ФЕСТИВАЛИ:

Караганда – 24 августа;

Павлодар – 27 августа;

Семей – 30 августа;

Усть-Каменогорск – 2 сентября;

Нур-Султан – 6 сентября.