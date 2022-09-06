Tartyl Fest в последнем городе - к турниру готовятся жители Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице Казахстана состоится завершающий этап республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest по подтягиванию на турнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Нур-Султан является последним - 20-ым по счету городом, где будет проводиться турнир. Местом сегодняшнего фестиваля выбрана сцена на территории EXPO.

По сообщению организаторов, регистрация, взвешивание и присвоение номеров для участников пройдет с 09:00 до 11:00. Официально откроется фестиваль в 14:00.

В фестивале в общей сложности приняли участие около 12 тыс. участников из 19-ти городов страны.

Правила для всех городов-участников фестиваля едины: подтянуться правильно и больше всех. Участники соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнование проходит при участии официальной судейской коллегии.

Фестиваль организовывается с 10 июля в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы. В каждом городе выбирают 27 победителей.

За первое место участники получают денежный приз в 200 тыс. тенге, за второе – 100 тыс. тенге, за третье – 50 тыс. тенге.

Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане, дата которого станет известна в ближайшее время.

Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по street workout. В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов – общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout – любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

10 июля подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest в городе Конаеве .

14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане.

Третий по счету город, в котором проходил республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике – Алматы.

После проведения турнира в южной столице фестиваль состоялся в Таразе.

23 июля фестиваль прошел в Шымкенте, во время которого участник Азамат Сапар установил к тому времени рекорд, подтянувшись 41 раз.

В Туркестане республиканский фестиваль, в котором приняли участие около 270 человек, состоялся 25 июля в Амфитеатре.

27 июля очередных победителей Tartyl Fest наградили в Кызылорде.

Восьмой по счету город, который принимал республиканский спортивный фестиваль - Атырау.

В ходе турнира, прошедшего в Актау, 32-летний Дамир Набиев побил очередной тогда рекорд предыдущих участников Tartyl Fest. Он подтянулся 44 раза.

В Уральске, десятом по счету городе, где прошел фестиваль, приняли участие 375 человек.

9 августа республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике прошел в Актобе .

Во время фестиваля, прошедшего в Костанае, участник побил рекорд. 51-летний житель Андрей Антонян подтянулся 45 раз.

Наиболее высокие результаты показали жители Петропавловска. Во время турнира, прошедшего 15 августа, один из участников Рафаил Кадыров повторил последний рекорд Tartyl Fest, тоже подтянувшись 45 раз.

18 августа награждены очередные победители соревнования в городе Кокшетау.

21 августа турнир, в котором участвовали 238 человек, состоялся в Жезказгане.

24 августа победителей наградили в Караганде. В соревновании зарегистрировано большое количество участников – 778.

На турнире, прошедшем в Караганде, участник Евгений Нам, являющийся жителем города Тараза, подтянулся на турнике 50 раз. Таким образом, рекорд был зафиксирован в Караганде, однако принадлежит Таразу.

27 августа стали известны имена победителей Tartyl Fest в Павлодаре.

Усть-Каменогорск стал восемнадцатым по счету городом, где прошел очередной турнир.

В минувшую субботу Tartyl Fest прошел в Семее.