27 Августа 2022 21:15

Tartyl Fest в Павлодаре - стали известны имена победителей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре завершился республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Турнир проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан. Фестиваль прошел на ERTIS PROMENADE.

Всего в соревнованиях принял участие 261 житель Павлодара. Возраст самых юных участников составляет 6 лет. А 68-летний житель Нурлан Касенов зарегистрирован в качестве самого старшего участника, он сделал 19 подтягиваний.

Наибольшее количество подтягиваний во время прошедшего турнира составило 37.

Рекорд Tartyl Fest по подтягиванию на турнике ранее принадлежал 51-летнему участнику Андрею Антоняну, подтянувшемуся 45 раз.

А во время соревнования в Петропавловске один из участников Рафаил Кадыров повторил последний на тот момент рекорд Tartyl Fest.

На турнире в Караганде был побит рекорд. Участник Евгений Нам, являющийся жителем города Тараза, подтянулся на турнике 50 раз. Таким образом, рекорд был зафиксирован в Караганде, однако принадлежит Таразу.

Победителями стали следующие участники:

До 18 лет (до 55 кг):

1 место - Аян Кусаинов - 16 лет, 51 кг - 31 раз

2 место - Хаджикарим Семигулин - 16 лет, 54 кг - 30 раз

3 место - Расул Əлімжан - 16 лет, 54 кг - 27 раз

До 18 лет (55-70 кг):

1 место - Ерсултан Каршыгинов - 16 лет, 58 кг - 29 раз

2 место - Сатжол Тилеуберди - 17 лет, 62 кг - 27 раз

3 место - Кирилл Медведь - 17 лет, 66 кг - 26 раз.

До 18 лет (от 70 кг):

1 место - Тамерлан Дюсембай - 17 лет, 72 кг - 28 раз

2 место - Ерасыл Ауталипов - 17 лет, 70 кг - 21 раз

3 место - Алдияр Набиолла - 16 лет, 75 кг - 20 (25) раз

18-30 лет (до 65 кг):

1 место - Айзар Бердибаев - 22 года, 60 кг - 37 (40) раз

2 место - Нұрдəулет Аяпберген - 21 год, 64 кг - 37 (39) раз

3 место - Сергей Романчук - 29 лет, 64 кг - 34 (37, 35) раза

18-30 лет ( 65-80 кг):

1 место - Алмас Сабыр - 22 года, 69 кг - 36 раз

2 место - Алексей Андреенко - 26 лет, 74 кг - 32 раза

3 место - Константин Савченко - 18 лет, 67 кг - 28 (28) раз

18-30 лет (от 80 кг):

1 место - Фариз Юсубов - 26 лет, 82 кг - 27 раз

2 место - Данил Шелепало - 22 года, 83 кг - 23 (24) раза

3 место - Александр Никишов - 27 лет, 85 кг - 23 (21) раза

От 30 лет (до 80 кг):

1 место - Жаныбек Айтпышев - 39 лет, 66 кг - 29 раз

2 место - Даулет Айтбаев - 30 лет, 68 кг - 28 раз

3 место - Ерболат Ембергенов - 32 год, 68 кг - 27 (32) раз

От 30 лет (80-90 кг):

1 место - Илья Иванов - 31 год, 81 кг - 32 раза

2 место - Никита Берендеев - 32 года, 80 кг - 25 раз

3 место - Максут Беков - 37 лет, 83 кг - 24 (24) раза

От 30 лет (От 90 кг):

1 место - Адиль Асаубаев - 41 год, 101 кг - 21 раз

2 место - Асылбек Нурпеисов - 37 лет, 91 кг - 17 раз

3 место - Сержан Аманжолов - 31 год, 91 кг - 15 раз

За первое место участники получили денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге.

В ходе фестиваля популярный певец 2RAR стал специальным гостем вечера и спел для зрителей.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

В каждом городе выберут 27 победителей. Победителей из каждого города (в девяти категориях) ожидает гранд-финал в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге.

Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

Следующие соревнования пройдут в городах:

Семей - 30 августа

Усть-Каменогорск - 2 сентября

Нур-Султан - 6 сентября.