31 Июля 2022 23:43

Tartyl Fest в Атырау - стали известны имена победителей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Восьмой по счету республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике завершился в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Ранее с ообщалос ь, что местом проведения сегодняшнего турнира выбрана площадь имени Султана Бейбарыса. С 9:00 до 11:00 прошла регистрация, взвешивание и присвоение номеров участникам.

В общей сложности в турнире изъявили желание принять участие 275 человек. Соревнования шли в течение трех часов. Самым старшим участником фестиваля стал 64-летний Бактигали Каракузов, подтянувшийся четыре раза. А шестилетние Ибрагим Аскарулы и Есенжан Абдрахман - самые юные участники сегодняшнего турнира, которые показали очень хороший результат. Так, Ибрагим подтянулся 15 раз, а Есенжан - 8 раз. Также подтягивалась на турнике и юная участница Дана Абдирова.

Наибольшее количество подтягиваний в фестивале составило 32. В то время как общее количество подтягиваний сегодняшнего турнира составило 4 917 раз.

Победителями стали следующие участники:

до 18 лет (до 55 кг):

1 место - Пискарев Данил - 16 лет, 53 кг - 29 раз

2 место - Аскарулы Азамат - 12 лет, 32 кг - 28 раз

3 место - Зейнел Тілеухан - 16 лет, 43 кг - 26 раз.

До 18 лет (55-70 кг):

1 место - Жайшылық Ұлан - 15 лет, 57 кг - 28 раз

2 место Арсен Нұржан - 16 лет, 56 кг - 25 раз

3 место - Айтекенов Ерсултан - 16 лет, 59 кг - 24 раза.

До 18 лет (от 70 кг):

1 место - Үрістен Əліби - 17 лет, 71 кг - 26 раз

2 место - Бахтығали Али - 17 лет, 70 кг - 21 раз (21)

3 место - Қанатай Бекнұр - 16 лет, 73 кг - 21 раз (20)

18-30 лет (до 65 кг):

1 место - Хван Тимофей - 26 лет, 63 кг - 32 раза (30)

2 место - Салихадин Акжол - 18 лет, 60 кг - 32 раза (25)

3 место - Хасипов Камиль - 28 лет, 63 кг - 31 раз.

18-30 лет ( 65-80 кг):

1 место - Пономаренко Максим - 24 года, 75 кг - 31 раз

2 место - Сабыров Саламат - 19 года, 70 кг - 30 (28) раз

3 место Аманов Биржан - 23 года, 79 кг - 30 (25) раз.

18-30 лет (от 80 кг):

1 место - Зубарев Артур - 24 года, 82 кг - 26 раз

2 место - Халидолла Нурлыбек - 29 лет, 88 кг - 25 раз

3 место - Трембач Артём - 29 лет, 86 кг 24 раза (26)

От 30 лет (до 80 кг):

1 место - Утепов Амангелди - 34 года, 59 кг - 32 раза (33)

2 место - Хабулов Ержан - 33 года, 71 кг - 32 раза (26)

3 место - Руслан Жакупов - 42 года, 65 кг - 30 раз

От 30 лет (80-90 кг):

1 место - Беримбаев Талгат - 32 года, 81 кг - 29 раз

2 место - Шəкіров Асылан - 31 год, 86 кг - 26 раз

3 место - Дюсемалиев Асылхан - 32 года, 84 кг - 25 раз

От 30 лет (От 90 кг):

1 место - Куаныш Кали - 31 год, 92 кг - 21 раз

2 место - Доскалиев Доскали - 33 года, 91 кг - 19 раз

3 место - Карибов Ыхтияр - 36 лет, 94 кг - 18 раз (17).

После соревнования известный певец Мирас Жугунусов выступил на сцене для сегодняшних участников и жителей города.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

В каждом городе выберут 27 победителей. Победителей из каждого города (в девяти категориях) ожидает гранд-финал в городе Нур-Султане. Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

Актуальный список городов, где пройдут следующие фестивали:

Актау - 3 августа

Орал - 6 августа

Актобе - 9 августа

Костанай - 12 августа

Петропавловск - 15 августа

Кокшетау - 18 августа

Жезказган - 21 августа

Караганды - 24 августа

Павлодар - 27 августа

Семей - 30 августа

Усть-Каменогорск - 2 сентября

Нур-Султан - 6 сентября.



