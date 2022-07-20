Tartyl Fest - участники турнира соревнуются в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике стартует в городе Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ранее сообщалось, что Алматы лидировал по количеству участников в фестивале - были зарегистрированы 623 участника, а также по количеству подтягиваний - 40 раз, обойдя при этом предыдущий рекорд победителя из города Конаева (37 подтягиваний).
Tartyl Fest проводится в Казахстане впервые при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.
Четвертый по счету фестиваль по подтягиванию на турнике Tartyl Fest состоится в городском торгово-развлекательном центре MART.
С 15:00 начнутся регистрация, взвешивание и присвоение номеров для участников. Официальное открытие фестиваля ожидается в 17:00.
По сведениям организаторов, после награждения в 20:30 на сцену выйдет известный певец Мирас Жугунусов.
Правила для всех 20 городов-участников фестиваля едины - подтянуться правильно и больше всех.
Участники соревнуются в 9 категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнования пройдут при участии официальной судейской коллегии.
Категории участников:
До 18 лет (юниоры):
1) вес – до 55 кг;
2) вес – от 55 до 70 кг;
3) вес – от 70 кг и выше;
от 18 до 30 лет (молодежь):
4) вес – до 65 кг;
5) вес – от 65 до 80 кг;
6) вес – от 80 кг и выше;
от 30 лет и старше (взрослые):
7) вес – до 80 кг;
8) вес – от 80 до 90 кг;
9) вес – от 90 кг и выше.
Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.
В каждом городе выберут 27 победителей.
За первое место участники получат денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге. Во время фестиваля вручают и и специальные номинации.
Победители из каждого города в 9 категориях примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге. Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.
В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер.
Многократный рекордсмен по Street Workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения Street Workout в Казахстане.
Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.
10 июля в Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.
А 14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане.