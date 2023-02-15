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Tartyl Fest: Школьник из Усть-Каменогорска мечтает стать чемпионом мира по подтягиванию на турнике

15 Февраля 2023, 14:14
Tartyl Fest: Школьник из Усть-Каменогорска мечтает стать чемпионом мира по подтягиванию на турнике

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Егор Нокин выступит от Усть-Каменогорска на гранд-финале республиканского турнира «Tartyl Fest». Ученик 11-го класса с детства мечтал принимать участие в таких масштабных соревнованиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Егору 17 лет, он учится в средней школе №39 Усть-Каменогорска. Спортом занимается с детства.

«Мой дедушка мастер спорта по лыжным гонкам, он вовлек меня в этот вид спорта. Поскольку моя карьера в качестве лыжника оказалась безуспешной, я перешел в зимний полиатлон. Здесь я начал показывать хорошие результаты. Стал мастером спорта по Президентскому многоборью. Подтягиваться на турнике мне просто нравится. Мы всегда с друзьями во дворе подтягивались, для развлечения. Со временем я стал подтягиваться больше и чисто. Сейчас мой личный рекорд 33 подтягивания», – сказал Егор Нокин.

О проекте «Tartyl Fest» спортсмен узнал из рекламы в «Инстаграмм» и, не раздумывая, решил принять участие. Хотел испытать себя.

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«Я выступил в весовой категории 55-70 килограммов среди несовершеннолетних. Соперники были не слабые. Подтянулся 28 раз и стал победителем. Занявший второе место парень по имени Александр подтянулся 27 раз, а на третьем месте оказался Баглан, он подтянулся 25 раз. Я получил медаль и 200 тысяч тенге. Теперь готовлюсь к финалу в Астане. Вообще-то, я участвую в этом турнире не ради денег, а чтобы защищать честь страны на предстоящем Чемпионате мира», – сказал юный спортсмен.

Участие в Чемпионате мира – давняя мечта Егора. Чтобы мечта сбылась, он не жалеет сил.

«Организаторы отнеслись к соревнованиям в Усть-Каменогорске, провели его на очень высоком уровне, я этому свидетель. Уверен, что финал в Астане пройдет на таком же или даже еще более высоком уровне. Хорошо, если такие соревнования будут проводиться чаще. Потому, что с их помощью можно приобщать людей к здоровому образу жизни, к спорту. Многие мои друзья готовятся ко второму этапу турнира «Tartyl Fest». Поэтому, надеюсь, что этот проект не будет прерван», – сказал Егор Нокин.

Напомним, региональный этап турнира «Tartyl Fest» прошел в Усть-Каменогорске 30 августа. В соревнованиях принял участие и аким города.

В гранд-финале 18 февраля примут участие 170 спортсменов, показавших лучшие результаты на региональных этапах. Возраст участников от 14 лет до 51 года.


Фото из личного архива Егора Нокина
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