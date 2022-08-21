Tartyl Fest пройдет в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике продолжится в городе Жезказгане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Жезказган – пятнадцатый по счету город, где будет проводиться спортивное мероприятие.

Местом сегодняшнего турнира выбрана площадь «Ротонда». Регистрация, взвешивание и присвоение номеров для участников пройдет с 9:00 до 11:00. Официальное открытие начнется в 14:00.

Специальным гостем мероприятия станет известный казахстанский певец Нуржан Керменбаев.

Правила для всех 20 городов-участников фестиваля едины: подтянуться правильно и больше всех. Участники соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнование проходит при участии официальной судейской коллегии.

Категории участников:

До 18 лет (юниоры):

1) вес – до 55 кг;

2) вес – от 55 до 70 кг;

3) вес – от 70 кг и выше;

от 18 до 30 лет (молодежь):

4) вес – до 65 кг;

5) вес – от 65 до 80 кг;

6) вес – от 80 кг и выше;

от 30 лет и старше (взрослые):

7) вес – до 80 кг;

8) вес – от 80 до 90 кг;

9) вес – от 90 кг и выше.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

В каждом городе выберут 27 победителей.

За первое место участники получают денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге. Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала составляет 54 млн тенге.

Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по street workout. В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов – общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout – любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.

14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане.

Третий по счету город, где проходил республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике – Алматы.

После южной столицы принимал фестиваль – Тараз.

23 июля фестиваль прошел в Шымкенте, во время которого участник Азамат Сапар установил к тому времени рекорд, подтянувшись 41 раз.

В Туркестане республиканский фестиваль, в котором приняли участие около 270 человек, состоялся 25 июля в Амфитеатре.

27 июля очередных победителей Tartyl Fest наградили в Кызылорде.

Восьмой по счету город, где прошел республиканский спортивный фестиваль – Атырау.

В ходе турнира, прошедшего в Актау, 32-летний Дамир Набиев побил очередной рекорд предыдущих участников Tartyl Fest. Он подтянулся 44 раза.

В Уральске, десятом по счету городе, где прошел фестиваль, приняли участие 375 человек.

9 августа в Актобе прошел республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике.

Во время фестиваля, прошедшего в Костанае, участник побил новый рекорд по подтягиванию на турнике. 51-летний житель Андрей Антонян подтянулся 45 раз, побив рекорды предыдущих участников Tartyl Fest.

Наиболее высокие результаты показали жители Петропавловска. Во время турнира, прошедшего 15 августа, один из участников Рафаил Кадыров повторил последний рекорд Tartyl Fest, тоже подтянувшись 45 раз.

18 августа награждены очередные победители соревнования в городе Кокшетау.