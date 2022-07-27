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Tartyl Fest пройдет в Кызылорде
27 Июля 2022 08:30

Tartyl Fest пройдет в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Седьмой по счету республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике пройдет сегодня в Кызылорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Местом проведения сегодняшнего турнира выбран городской парк культуры и отдыха. С 9:00 до 11:00 пройдет регистрация, взвешивание и присвоение номеров участникам. Само соревнование начнется вечером - в 19:00.

По сообщению организаторов, после окончания сегодняшнего турнира на сцену выйдет известный казахстанский певец Мирас Жугунусов.

Правила для всех 20 городов-участников фестиваля едины – подтянуться правильно и больше всех.

Участники соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнования пройдут при участии официальной судейской коллегии.

Категории участников:

До 18 лет (юниоры):

1) вес – до 55 кг;

2) вес – от 55 до 70 кг;

3) вес – от 70 кг и выше;

от 18 до 30 лет (молодежь):

4) вес – до 65 кг;

5) вес – от 65 до 80 кг;

6) вес – от 80 кг и выше;

от 30 лет и старше (взрослые):

7) вес – до 80 кг;

8) вес – от 80 до 90 кг;

9) вес – от 90 кг и выше.

Спортивный фестиваль Tartyl Fest проходит с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы. В каждом городе выберут 27 победителей.

За первое место участники получат денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге.

Во время фестиваля вручают и специальные номинации. Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в гранд-финале в Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге. Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.

14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане.

Третий по счету республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике проходил в Алматы.

После проведения турнира в южной столице четвертый по счету фестиваль состоялся в Таразе.

23 июля фестиваль прошел в Шымкенте. Во время турнира участник Азамат Сапар установил новый рекорд, подтянувшись 41 раз.

В Туркестане республиканский фестиваль, в котором приняли участие около 270 человек, состоялся 25 июля в Амфитеатре.

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