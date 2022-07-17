17 Июля 2022 08:30

Tartyl Fest пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике продолжится в мегаполисе Казахстана – городе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане впервые при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Третий по счету казахстанский фестиваль по подтягиваниям на турнике Tartyl Fest состоится на городской площади Абая. Алматы лидирует по количеству участников в фестивале.

С 9:00 пройдут взвешивание и присвоение номеров для участников. Начало турнира ожидается в 11:00, а в 15:00 на сцену выйдут приглашенные гости - Нурлан Коянбаев и Мирас Жугунусов.

Правила для всех 20 городов-участников фестиваля едины - подтянуться правильно и больше всех.

Участники соревнуются в 9 категориях, в зависимости от веса и возраста. Соревнования пройдут при участии официальной судейской коллегии.

Категории участников:

до 18 лет (юниоры):

1) вес – до 55 кг;

2) вес – от 55 до 70 кг;

3) вес – от 70 кг и выше;

от 18 до 30 лет (молодежь):

4) вес – до 65 кг;

5) вес – от 65 до 80 кг;

6) вес – от 80 кг и выше;

от 30 лет и старше (взрослые):

7) вес – до 80 кг;

8) вес – от 80 до 90 кг;

9) вес – от 90 кг и выше.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

В каждом городе выберут 27 победителей.

За первое место участники получат денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге.

Будут вручены и специальные номинации.

Победители из каждого города в 9 категориях примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге. Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по Street Workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения Street Workout в Казахстане.

Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

10 июля в Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля TartylFest.

А 14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане.











