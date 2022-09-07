Tartyl Fest - победители гранд-финала отправятся в Финляндию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гранд-финал республиканского фестиваля Tartyl Fest по подтягиванию на турнике состоится в октябре в Нур-Султане. Об этом сообщил общественный деятель, амбассадор фестиваля Айтым Жакупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что сегодняшний турнир проходит в Нур-Султане. Для участия в соревнованиях зарегистрированы около 650 астанчан.

Как подчеркнул Айтым Жакупов, в Казахстане уличный спорт - street workout развит на очень хорошем уровне.

«Могу смело и открыто сказать, что Казахстан - страна номер один по развитию направления street workout. Казахстан - единственная страна, которая поддерживает направление street workout на государственном уровне», - сказал Айтым Жакупов журналистам в рамках фестиваля.

Амбассадор проекта поблагодарил руководство страны за поддержку талантливой молодежи.

«От лица молодежи и движения Street workout Kazakhstan хочу выразить большую благодарность Президенту за поддержку, за вклад в развитие молодежи. Молодежь - будущее нашей страны и мира. Также хочу выразить огромную благодарность фонду поддержки талантов «Дара». Мы командой объехали всю страну - 20 городов, а Нур-Султан является двадцатым городом. Более 18 тыс. км пройдено, приняли участие более 12 тыс. участников», - отметил спортсмен.

Он добавил, что основная масса участников турнира - это молодежь и подрастающее поколение. Кроме того, Айтым Жакупов сообщил, что у победителей гранд-финала появится возможность принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Финляндии.

«Победители поедут от лица нашей республики, под нашим флагом на чемпионат мира в Финляндию, где проходят ежегодные подобные фестивали. Для меня, как спортсмена, очень важно, что сегодня есть большой импульс и поддержка этого спортивного направления. Я думаю, что в следующем году количество участников, результаты фестиваля будут абсолютно другими. Потому что ребята будут полноценно готовиться», - сказал Айтым Жакупов.

По сведениям амбассадора проекта, гранд-финал пройдет в октябре в Нур-Султане. Дату финального турнира объявят позже.

За первое место участники получат денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге. Во время фестиваля вручают и и специальные номинации. Победители из каждого города (в 9 категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге.