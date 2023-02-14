Tartyl Fest мотивировал многих к саморазвитию - финалист соревнований

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ -18 февраля в столице пройдет гранд-финал соревнований по подтягиванию на турнике «Tartyl Fest». В финале этих состязаний честь города Усть-Каменогорск будет защищать Сергей Залесков. Недавно 28-летний спортсмен дал интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Как давно Вы занимаетесь спортом?

- Честно говоря, в детстве я был далек от спорта. Из-за того, что я был слабым, мои одноклассники постоянно подтрунивали надо мной и обзывались. Тогда я понял, что мне необходимо заняться спортом и начал тренироваться, все началось с отжиманий и подтягиваний на турнике. Но определенным видом спорта я не занимался.

- Сколько времени Вы уже занимаетесь подтягиванием на турнике? Каков Ваш личный рекорд?

- Точно не помню, но мы начали подтягиваться еще в школе. Тогда я поставил перед собой цель, что подтянусь на турнике хотя бы пять раз. В 10 классе мы уже хорошо владели этим видом упражнений. Так с каждым годом интерес только рос. На военно-полевых учебно-тренировочных сборах я подтянулся 29 раз и занял первое место. Мой неофициальный личный рекорд – 40 подтягиваний.

В 2018 году мы в составе пяти человек прошли областной отбор и приняли участие в народных играх в городе Актау. Тогда я занял третье место среди подтягивающихся по весовой категории.

В общем подтягивание на турнике приносит много пользы - ты всегда подтянут. Польза для здоровья тоже велика. Ваше тело становится стройным, прибавляется и сила. Вы начинается себя чувствовать более уверенно. А уверенный в себе человек может добиться больших успехов. Я призываю всех к занятию эти видом спорта.

- Откуда Вы узнали о проекте «Tartyl Fest» и почему решили принять в нем участие?

- Я узнал о Tartyl Fest из социальной сети Instagram. Сразу же решил попробовать себя и принять участие. Когда вы не занимаетесь профессионально спортом, то вы же хотите испытать вкус победы на соревнованиях. Таким образом, я ждал, когда объявят о начале соревнований. Конечно, с каждым разом я старался усиливать подготовку.

- Как прошел фестиваль по подтягиванию на турнике в Усть-Каменогорске?

- Он был организован на очень высоком уровне. Все было продумано до мелочей. Собравшихся было не мало. Всем хотелось проявить себя. В соревнованиях приняли участие около 250 человек. Днем соревнования посетил и аким города Усть-Каменогорск Жаксылык Омар. Он также участвовал в фестивале. Судейство в целом было жестким, но справедливым. Так что никто не остался в обиде.

Я сам выступал в возрастной категории 18-30 лет, в весовой категории 65-80 кг. Подтянулся 37 раз и занял первое место. Парень, занявший второе место, подтянулся 31 раз, занявший третье место - 29 раз. Побеждать всегда приятно, моей радости не было предела. Мне вручили медаль и денежный приз в размере 200 тысяч тенге. Но самое главное это то, что я получил путевку на гранд-финал, который пройдет в Астане.

- А в какой сфере Вы работаете?

- Преподаю физкультуру в одной из школ города. Я постоянно рассказываю детям о пользе упражнений на турнике.

- С какой целью Вы едете на гранд-финал?

- Я постараюсь полностью выложиться и хорошо выступить. Там уже не будет слабых соперников. Из разных уголков страны соберутся сильнейшие. Я сделаю все возможное, чтобы достойно защитить честь нашего города. Желаю удачи моим землякам, которые собираются вместе со мной на эти соревнования!

- Что Вы думаете о проекте Tartyl Fest в целом. Нужны ли такие соревнования?

- Я считаю, что этот проект положил начало саморазвитию многих. Честно говоря, я даже не думал, что добьюсь такого успеха пару лет назад. Было бы неплохо, если бы такие соревнования проводилось не реже одного раза в 2-3 года. Потому что благодаря этому население прививается к массовому спорту. От всей души благодарю организаторов соревнований по подтягиванию на турнике Tartyl Fest! Пусть ваш труд приносит пользу Вам и в целом нашей стране!

- Большое спасибо за беседу и удачи на предстоящих соревнованиях!