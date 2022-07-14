14 Июля 2022 09:30

Tartyl Fest: к подтягиванию на турнике готовятся жители Талдыкоргана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Талдыкоргане пройдет фестиваль по подтягиванию на турнике Tartyl Fest. 10 июля соревнование началось с города Конаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest проводит фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан совместно с акиматом Жетысуской области. Местом проведения сегодняшнего спортивного мероприятия выбран городской парк «Жастар».

С 9:00 проходит взвешивание и присвоение номеров для участников. Официальное открытие мероприятия состоится в 11:00.

Участники соревнуются в 9 категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнования пройдут при участии официальной судейской коллегии.

Категории участников:

До 18 лет (юниоры):

1) вес – до 55 кг;

2) вес – от 55 до 70 кг;

3) вес – от 70 кг и выше;

от 18 до 30 лет (молодежь):

4) вес – до 65 кг;

5) вес – от 65 до 80 кг;

6) вес – от 80 кг и выше;

от 30 лет и старше (взрослые):

7) вес – до 80 кг;

8) вес – от 80 до 90 кг;

9) вес – от 90 кг и выше.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

В каждом городе выберут 27 победителей.

За первое место участники получат денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге. Будут вручены и специальные номинации.

Победители из каждого города (в 9 категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге.

Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout. Street Workout – любительский вид спорта, который включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках.

10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.