Tartyl Fest: к подтягиванию на турнике готовятся жители Талдыкоргана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Талдыкоргане пройдет фестиваль по подтягиванию на турнике Tartyl Fest. 10 июля соревнование началось с города Конаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest проводит фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан совместно с акиматом Жетысуской области. Местом проведения сегодняшнего спортивного мероприятия выбран городской парк «Жастар».
С 9:00 проходит взвешивание и присвоение номеров для участников. Официальное открытие мероприятия состоится в 11:00.
Участники соревнуются в 9 категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнования пройдут при участии официальной судейской коллегии.
Категории участников:
До 18 лет (юниоры):
1) вес – до 55 кг;
2) вес – от 55 до 70 кг;
3) вес – от 70 кг и выше;
от 18 до 30 лет (молодежь):
4) вес – до 65 кг;
5) вес – от 65 до 80 кг;
6) вес – от 80 кг и выше;
от 30 лет и старше (взрослые):
7) вес – до 80 кг;
8) вес – от 80 до 90 кг;
9) вес – от 90 кг и выше.
Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.
В каждом городе выберут 27 победителей.
За первое место участники получат денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге. Будут вручены и специальные номинации.
Победители из каждого города (в 9 категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге.
Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout. Street Workout – любительский вид спорта, который включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках.
10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.