Tartyl Fest будут проводить на ежегодной основе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице завершился Гранд-финал Tartyl Fest, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Конгресс-центре состоялось торжественное награждение победителей.

Победителями соревнования в различных возрастных и весовых категориях стали Мансур Уалиев, Егор Ногин, Ильяс Мукушев, Айбат Капанов, Руслан Фатахов, Евгений Созончук, Руслан Касманов, Евгений Нам и Виталий Бибиков. Все победители получат по 3 млн тенге.

Второе место и приз в 2 млн тенге завоевали Айдос Суюндик, Нурхат Тлеулиев, Радмир Темирболат, Никита Олейник, Ислам Береханов, Рамиль Абишев, Андрей Антонянц, Илья Иванов и Валентин Жуков.

Приз в 1 млн тенге достанется обладателям третьих мест – это Данил Ещенко, Аслан Баубеков, Наиль Иминов, Ерхан Майоров, Алмас Сапар, Тимур Андреев, Дамир Набиев, Олег Гурский, Арман Жамалиев.

К слову, спортсмен из Тараза Евгений Нам не только победил в своей категории, но и остался рекордсменом соревнований Tartyl Fest – атлет подтянулся 52 раза, побить его рекорд не смог никто из участников.

«У меня была цель - побить свой рекорд, потому что этому предшествовали долгие тренировки. Конечно, такая цель у каждого спортсмена – побить свой рекорд, стать лучшим. Поэтому у меня была такая цель. Я много готовился», - сказал Евгений Нам после выступления.

Как отметил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, планируется, что теперь фестиваль спорта будет проводиться на ежегодной основе.

«Развитие массовых видов спорта – наша основная цель, задача. Впервые в стране при непосредственной поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева в столице прошел спортивный праздник Tartyl Fest. Хочу высказать предположение, что Министерство культуры и спорта совместно с оргкомитетом в обязательном порядке будет проводить этот проект ежегодно и сделает его традиционным. Мы надеемся, что в будущем, благодаря проекту в массовый спорт придут тысячи молодых людей», - сказал министр.