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Тарифы по услугам предоставления подъездных путей снижены в РК

15 Февраля 2022 14:49
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Тарифы по услугам предоставления подъездных путей снижены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане снижены тарифы по услугам предоставления подъездных путей. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня Правительством уже приняты оперативные меры по снижению тарифов по услугам предоставления подъездных путей. Так, на 92% снижены тарифы для АО «Центр транспортного сервиса», который является крупным балансодержателем подъездных путей», - сказал Алибек Куантыров.

Также, по словам министра, на 93% снижены тарифы для ТОО «Arman Kala Limited», оказывающего услуги предоставления подъездных путей в Павлодарской области.

«Указанная мера позволит снизить нагрузку на стоимость угля, производимого ТОО «Богатырь комир». Помимо этого, с 1 февраля 21 субъекту, осуществляющему услуги предоставления подъездных путей в ряде регионов страны, снижены тарифы в среднем на 80%. Данная мера позволит исключить негативный эффект на стоимость энергетического угля и на цены на социально-значимые товары», - добавил Алибек Куантыров.

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#Правительство РК   #Экономика   #Транспорт  
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Автор:

Серик Сабеков

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