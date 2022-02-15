Тарифы по услугам предоставления подъездных путей снижены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане снижены тарифы по услугам предоставления подъездных путей. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня Правительством уже приняты оперативные меры по снижению тарифов по услугам предоставления подъездных путей. Так, на 92% снижены тарифы для АО «Центр транспортного сервиса», который является крупным балансодержателем подъездных путей», - сказал Алибек Куантыров.

Также, по словам министра, на 93% снижены тарифы для ТОО «Arman Kala Limited», оказывающего услуги предоставления подъездных путей в Павлодарской области.

«Указанная мера позволит снизить нагрузку на стоимость угля, производимого ТОО «Богатырь комир». Помимо этого, с 1 февраля 21 субъекту, осуществляющему услуги предоставления подъездных путей в ряде регионов страны, снижены тарифы в среднем на 80%. Данная мера позволит исключить негативный эффект на стоимость энергетического угля и на цены на социально-значимые товары», - добавил Алибек Куантыров.