Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой Западно-Казахстанской области установлены факты завышения тарифов питьевой воды. В частности, защищены права около 6 тысяч потребителей, которые за 1 кубометр воды выплачивали до 300 тенге вместо утвержденных 90, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге на площадке региональной службы коммуникаций прокурор ЗКО Серик Шалабаев заявил о том, что за 6 месяцев было выявлено 342 тысячи гектаров неиспользуемых пастбищ. Государству возвращено 29 тысяч гектаров земли. По остальным работа продолжается.

«Наряду с этим установлены факты завышения тарифов питьевой воды. Здесь защищены права около 6 тысяч потребителей, которые за 1 кубометр питьевой воды выплачивали от 200 до 300 тенге, вместо утвержденных 90 тенге (Бокейординский, Теректинский и район Байтерек). Оградили от неправомерных действий госорганов 474 субъекта бизнеса. В этом направлении у нас налажено тесное взаимодействие с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», на площадке которой проводятся регулярные встречи с представителями бизнеса. На одной из таких встреч добились погашения задолженности перед предпринимателями за услуги организации питания в организациях образования на сумму 288 млн тенге», - добавил Серик Шалабаев.