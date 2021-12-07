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Тарифы на воду, канализацию и теплоснабжение снизят в Актобе

7 Декабря 2021 07:40
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Тарифы на воду, канализацию и теплоснабжение снизят в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе с января 2022 года снизят тарифы на воду, услуги водоотведения и теплоснабжения. Об этом сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сотрудники департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Актюбинской области совместно с прокуратурой района Астана города Актобе провели отчет об исполнении инвестиционных программ в АО «Aqtobesu-energy group» за 2016-2020 годы. В результате были выявлены нарушения на сумму более 892,4 млн тенге.

В связи с этим, с 1 января 2022 года для АО «Aqtobe su-energy group» будет введен временный компенсирующий тариф сроком на 1 год, таким образом тарифы снизятся.

В том числе:

- по услуге водоснабжения в размере 138,03 тенге за кубометр без НДС, снижение составило 3,05 тенге за кубометр;

- по услуге водоотведения в размере 140,92 тенге за кубометр без НДС, снижение составило 0,52 тенге за кубометр;

- по услуге теплоснабжения в размере 4 724,21 тенге за Гкал без НДС, снижение составило 534,91 тенге за Гкал.


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#Актюбинская область   #ЖКХ   #Цены и тарифы  
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Автор:

Самал Ендибаева

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