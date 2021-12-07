Тарифы на воду, канализацию и теплоснабжение снизят в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе с января 2022 года снизят тарифы на воду, услуги водоотведения и теплоснабжения. Об этом сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сотрудники департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Актюбинской области совместно с прокуратурой района Астана города Актобе провели отчет об исполнении инвестиционных программ в АО «Aqtobesu-energy group» за 2016-2020 годы. В результате были выявлены нарушения на сумму более 892,4 млн тенге.
В связи с этим, с 1 января 2022 года для АО «Aqtobe su-energy group» будет введен временный компенсирующий тариф сроком на 1 год, таким образом тарифы снизятся.
В том числе:
- по услуге водоснабжения в размере 138,03 тенге за кубометр без НДС, снижение составило 3,05 тенге за кубометр;
- по услуге водоотведения в размере 140,92 тенге за кубометр без НДС, снижение составило 0,52 тенге за кубометр;
- по услуге теплоснабжения в размере 4 724,21 тенге за Гкал без НДС, снижение составило 534,91 тенге за Гкал.
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