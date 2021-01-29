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    17:00, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Тарифы на тепло снижены в нескольких районах Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В связи с получением субъектами естественных монополий субсидий, выделенных со стороны областного бюджета для приобретения топлива отопительного сезона на 2020-2021гг., были снижены тарифы с 1 февраля 2021 года для предприятий, оказывающий услуги теплоснабжения в Алакольском, Аксуском, Коксуском и Ескельдинском районах Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Алматинской области.

    Снижены тарифы для:

    - ГКП «Алаколжылу» ранее действующий тариф для населения с ПУ - 6 104,40 тг./Гкал, сниженный тариф с ПУ - 4 089,95 тг./Гкал (без учета НДС), или снижение составило - 33% ;

    - ГКП «Аксу ТВК» ранее действующий тариф для населения с ПУ - 3 198,75, без ПУ - 6 397,50 тг./Гкал, сниженный тариф с ПУ - 2 668,76, без ПУ - 5 337,52 тг./Гкал (без учета НДС), или снижение составило - 16,6%;

    - ГКП «Коксужылу» ранее действующий тариф для населения с ПУ - 1 521,41, без ПУ - 3 141,56 тг./Гкал, сниженный тариф с ПУ - 1 191,25, без ПУ - 2 459,83 тг./Гкал (без учета НДС), или снижение составило - 21,7%;

    - ГКП «Карабулакжылу» ранее действующий тариф для населения с ПУ - 3 062,32, без ПУ - 4 628,43 тг./Гкал , сниженный тариф с ПУ - 2 837,73, без ПУ - 4 288,97 тг./Гкал, или снижение составило - 7,3%;

    Кроме того, АО «Управляющая компания «Специальная экономическая зона «Хоргос-Восточный ворота» самостоятельно инициировало снижение тарифа на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергий в с. Педжим Панфиловского района с 38 228 до 24 284 тг./Гкал. (без учета НДС) или снижение составило - 57%.

    Департаментом на постоянной основе проводится работа по недопущению роста тарифов для населения.


    Теги:
    Общество Алматинская область ЖКХ Экономика
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