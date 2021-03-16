Тарифы на медуслуги по кардиохирургии пересмотрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрят тарифы на медицинские услуги по кардиохирургии. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках ГОБМП, а также обязательного социального медицинского страхования подготовлены предложения по пересмотру тарифов по кардиохирургии», - отмечено в ответе.

Премьер-Министр сообщил, что в настоящее время в рамках работ по установлению тарифов на медицинские услуги на 2021 год будет проведено пилотное тестирование новых тарифов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены увеличить тарифы на услуги санитарной авиации. Министерство здравоохранения РК в целях привлечения современных воздушных судов, приспособленных для медицинской авиации, а также для создания новых направлений полетов (воздушных сетей), для улучшения технического состава имеющихся бортов рассматривает вопрос увеличения тарифов на услуги авиации. В этих целях подготовлена бюджетная заявка на дополнительные нужды на сумму в 5,4 млрд тенге. Она будет рассмотрена согласно установленным правилам при уточнении республиканского бюджета на 2021 год.



