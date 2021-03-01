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    11:01, 01 Март 2021 | GMT +6

    Тарифы на медуслуги пересмотрят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут пересмотрены тарифы на медицинские услуги с учетом повышения заработной платы с 1 января 2022 года. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Минздрава сообщил, что на совершенствование тарифов с учетом курсовой разницы выделено 37,2 млрд тенге.

    «С учетом накопленных исторических данных оплаты расходов стационаров в расчете на койко-дни при лечении больных COVID-19 разработаны новые тарифы по принципу клинико-затратных групп, а также тарифы по медицинской реабилитации после перенесенного COVID-19. Разработан тариф на мобильные бригады, тарифы на дистанционные консультации», - сказал Алексей Цой.

    В 2021 году будет продолжена работа по совершенствованию методов оплаты оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также методов оплаты пролеченных случаев онкологического профиля.

    Начата работа по формированию тарифов на первичную медико-санитарную помощь.

    «Кроме того, нами планируется проведение пилотного тестирования тарифов по кардиохирургии, инфаркту миокарда, инсульту, травматологическим и инфекционным заболеваниям с учетом тяжести пациентов. Будут пересмотрены тарифы на медицинские услуги с учетом повышения заработной платы с 1 января 2022 года, разработаны коэффициенты для университетских клиник, а также коэффициенты для НЦ и НИИ за организационно-методическую работу с регионами», - пояснил Алексей Цой.

    Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации от КВИ в Казахстане, а также заявил о том, что Минздрав сформировал прогноз эпидситуации в Казахстане с учетом вакцинации. Было также упомянуто о планах повысить зарплаты немедицинским работникам организаций здравоохранения и о намерениях правительства возмещать расходы на средства индивидуальной защиты.


    Теги:
    Здравоохранение Цены и тарифы Минздрав РК
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