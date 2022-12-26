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Тарифы на комуслуги вырастут в Казахстане

26 Декабря 2022, 13:35
Тарифы на комуслуги вырастут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал, как в стране изменятся тарифы на комуслуги в связи с износом сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со второго полугодия следующего года произойдут соответствующие изменения. Потому что субъектам необходимо модернизировать свою работу и модернизировать сети. Президент установил соответствующие показатели в предвыборной программе. В рамках проведенных расчетов снизим показатель износа сетей на 15-20%. Тариф повысится, другого выхода нет. Рассматриваем в первую очередь самые сложные объекты. Они изучаются всесторонне. В связи с этим, будет рассмотрен вопрос повышения соответствующих тарифов», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах пленарного заседания Сената.

По его словам, в рамках данных исследований будут уточнены тарифы.

«Например, в Экибастузе субъект предложил повысить тариф в 2,5 раза. Конечно, поднять на таком уровне невозможно. Поэтому мы это еще обсудим», - отметил глава Миннацэкономики.

Министр пояснил, что в рамках повышения тарифов будет принято во внимание состояние населения, детально рассмотрен вопрос о том, чтобы не создавать существенного бремени для потребителей.


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