Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Тарифы на комуслуги в Казахстане не будут повышать до 1 июля

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Января 2022, 20:20
Тарифы на комуслуги в Казахстане не будут повышать до 1 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться в Казахстане до 1 июля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу центральных коммуникаций при Президенте РК.

«Во исполнение поручения Главы государства вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение. Данный мораторий действует до 1 июля 2022 года», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СЦК.

Экономика   Цены и тарифы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны