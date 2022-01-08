Тарифы на комуслуги в Казахстане не будут повышать до 1 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться в Казахстане до 1 июля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу центральных коммуникаций при Президенте РК.

«Во исполнение поручения Главы государства вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение. Данный мораторий действует до 1 июля 2022 года», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СЦК.