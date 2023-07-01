Тарифы на комуслуги изменятся с 1 июля в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за высокого износа сетей и низкой заработной платы работников коммунальных предприятий с 1 июля 2023 года ряд тарифов поднимется в Акмолинcкой области. Подробнее об этом рассказал руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области Думан Калибеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках поручения Главы государства и Предвыборной программы в Акмолинской области начинается работа в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» для привлечения новых инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Основной задачей поручения является снижение износа сетей в сферах электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения минимум на 15%, которое позволит снизить количество аварий, отключений, а также повысит надежность предоставляемых услуг», - поделился спикер.

В этой связи подготовлен пакет изменений в действующий Закон РК «О естественных монополиях» и в Правила формирования тарифов №90.

По словам Д. Калибекова, на сегодняшний день средний износ по сетям в Акмолинской области в сфере электроснабжения составляет 66,18%, по сетям водоснабжения - 50,99%, по сетям водоотведения - 59,57%, по сетям теплоснабжения - 55,67% («Кокшетау Жылу» - 49,1%; ТОО «Степногорск Теплотранзит» - 81,9%; АО «АРЭК» - 63,9%; ТОО «Кокшетау Энерго» - 80,1%; «Кокшетау Су Арнасы» - 49% вода; 73% отвод; «Степногорск Водоканал» - 30% вода; 65% отвод»).

«Департамент, тщательно проанализировав заявку субъекта-монополиста, с учетом высказанных мнений и предложений на публичных слушаниях, которые прошли с участием потребителей, представителей общественных организаций и СМИ, принял решение утвердить с 1 июля 2023 года тарифы субъектам, находящимся в условной «красной» зоне, то есть имеющим самый высокий износ сетей», - отметил Д. Калибеков.

С заявками на изменение тарифов обратились следующие субъекты. Это ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» - по услуге отвод сточных вод. Проект - 134,69 тенге/м3, утверждено 91,93 тенге/м3 с увеличением от действующего тарифа на 15,11 тенге, или 19,67% (население - 82,41 тенге/м3 без НДС, увеличение на 13,54 тенге или 19,66%). Дополнительные инвестиции при этом составят 75 млн 312 тысяч тенге.

ГКП на ПХВ «Атбасар су» - по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод. Проект по водоснабжению 305,33 тенге/м3, утверждено 283,83 тенге/м3 с увеличением от действующего тарифа на 67,9 тенге, или 31,45%. Проект по водоотведению составил 152,47 тенге/м3, утверждено 144,63 тенге/м3 с увеличением от действующего тарифа на 88,54 тенге, или 157,8% (население по водоснабжению - 213,37 тенге/м3 без НДС, увеличение на 49,2 тенге или 30%, по водоотведению - 63,10 тенге/м3 (без НДС, увеличение на 14,56 тенге или 30%). Дополнительные инвестиции по водоснабжению составят 12 млн 971 тысяча тенге, по водоотведению – 24 млн 196 тысяч тенге.

ГКП на ПХВ «Атбасар Су» - по услуге теплоснабжение. Проект 7 764,40 тенге/Гкал, утверждено 5 886,84 тенге/Гкал с увеличением от действующего тарифа на 1691,65 тенге, или 40,32% (население - 3733,31 тенге/Гкал (без НДС), увеличение на 793,70 тенге или 27%). Дополнительные инвестиции составят 51 млн 354 тысячи тенге.

ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы» - по услуге отвод сточных вод. Проект 181,85 тенге/м3, утверждено 176,61 тенге/м3 с увеличением от действующего тарифа на 87,13 тенге, или 97,36% (население - 87,56 тенге/м3 без НДС, увеличение на 20,21 тенге или 30%). Дополнительные инвестиции составят 78 млн 720 тысяч тенге.

ГКП на ПХВ «Ерейментау Су Арнасы» - по услуге отвод сточных. Проект 243,57 тенге/м3, утверждено 234,23 тенге/м3 с увеличением от действующего тарифа на 68 тенге, или 40,92% (население 159,98 тенге/м3 без НДС, увеличение на 36,9 тенге, или 30%). Дополнительные инвестиции составят 496 тысяч тенге.

ГКП на ПХВ «Есильский горкомхоз» по услуге по производству, передаче, распределение и снабжение тепловой энергией. Проект 8 648,04 тенге/Гкал, утверждено 6 483,34 тенге/Гкал с увеличением от действующего тарифа на 1416,52 тенге, или 27,96%. (Население - 3193,85 тенге/Гкал без НДС, увеличение на 695,53 тенге, или 27,84%). Дополнительные инвестиции – 64 млн 776 тысяч тенге.

ТОО «Кокшетау Энерго» по услуге по передаче электрической энергии. Проект 9,82 тенге/кВтч, утверждено 9,82 тенге/кВтч с увеличением от действующего тарифа на 0,74 тенге, или 8,21%. Дополнительные инвестиции – 914 млн 138 тысяч тенге.

ТОО «Степногорск Теплотранзит» - по услуге по передаче и распределению тепловой энергии. Проект 4 097,99 тенге/Гкал, утверждено 4 018,65 тенге/Гкал с увеличением от действующего тарифа на 604,28 тенге, или 17,70%. Дополнительные инвестиции составят 21 млн 326 тысяч тенге.

При этом, по словам спикера, дополнительные инвестиции помогут снизить износ сетей в среднем на 2% в 2023 году.