Тарифы на комуслуги для акмолинцев останутся прежними до 1 июля

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По результатам рассмотрения 75 административных дел на субъекты естественных монополий в Акмолинской области в минувшем году наложены штрафы на сумму 65,7 млн тенге. Об этом сообщил на брифинге руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области Азамат Сабыржан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно приказу Комитета, введен мораторий на повышение тарифов и цен на коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение) для населения сроком до 1 июля 2022 года.

«Таким образом, все тарифы субъектов естественных монополий и субъектов общественно-значимого рынка для населения остались на уровне декабря 2021 года. В настоящее время, тарифы на коммунальные услуги можно назвать стабильными, для сдерживания роста которых департаментом принят ряд мер», - отметил А. Сабыржан.

В 2021 году департаментом проанализированы 146 отчетов об исполнении тарифных смет за 2020 год по 69 субъектам. По итогам, за неисполнение статей затрат тарифных смет утверждены временные компенсирующие тарифы 24 субъектам естественных монополий по 36 видам услуг на общую сумму 1 млрд 24 млн тенге. Также в 2021 году департаментом по итогам анализа за неисполнение инвестиционных программ утверждены временные компенсирующие тарифы к 8 субъектам естественных монополий по 9 видам услуг на общую сумму 1 млрд 106 млн тенге.

«Сдержать тарифы в 2021 году удалось за счет снижения проектов тарифов в среднем на 23,09% или на 4,9 млрд тенге по результатам рассмотрения заявок поступивших от 30 субъектов естественных монополий по 53 регулируемым услугам. Сравнивая показатели дисциплины субъектов естественных монополий в части строгого соблюдения норм законодательства в сфере естественных монополий 2020 года, в 2021 году зафиксирован рост возбужденных административных дел. За 2021 год департаментом возбуждено 75 административных дел, из которых 3 административных дела возбуждено по итогам проверки. По результатам рассмотрения 75 административных дел на субъекты естественных монополий наложены штрафы на сумму 65 723 888 тенге (100%)», - добавил А. Сабыржан.

Напомним, тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться в Казахстане до 1 июля 2022 года.