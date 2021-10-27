Тарифы на энергию ВИЭ снизились в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие перспективы развития солнечной и ветровой электроэнергетики у Казахстана и что делается для их развития, рассказали в министерствах энергетики и экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается перспектив, то у нас есть конкретные долгосрочные цели по развитию ВИЭ в нашей стране. Мы сегодня проводим с 2018 года открытые электронные аукционы по реализации проектов ВИЭ. Это дает очень большой эффект. За последние три года в результате проведенных аукционов тарифы на солнечную электроэнергию снизились на 64%, тарифы по ветру и гидро снизились порядка на 23%. Это хороший показатель», - сказал первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

По его словам, развитие конкурентной среды приводит непосредственно к снижению тарифов.

«Параллельно мы ведем работу по сотрудничеству с партнерами из ОАЭ. Это мировая практика, когда страны используют механизмы по конкурентным торгам, заключению стратегических соглашений. Так делается в ряде других стран. Это приводит к усилению конкуренции и снижению тарифов для наших потребителей», - отметил Мурат Журебеков.

Между тем, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сообщил о том, что технологии возобновляемых источников энергии становятся доступнее.

«Понятно, что снижение тарифов приводит к конкуренции. Сами технологии ВИЭ относительно становятся дешевле. Если брать солнечную энергию, то за десятилетний период стоимость технологий упала практически в 9 раз. Поэтому основной приток инвестиций мы планируем после 2040 года. К 2040 году технологи будут снижаться. Технологии улавливания и сохранения углерода пока еще дорогие. Поэтому к этому периоду - через 10-15 лет, может быть, эти технологии действительно станут доступными. Мы уверенно смотрим, что к 2060 году часть выбросов будет уваливаться лесами, полями, часть - переходом на ВИЭ», - сказал Сериккали Брекешев.