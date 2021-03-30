Тарифы на электроэнергию возрастут с 1 апреля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Кайрат Рахимов назвал причины роста тарифов на электроэнергию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году и с начала 2021 года увеличились, независящие от энергопроизводящих организаций следующие затраты. Первое – увеличение стоимости топлива. Цена угля Каражыра - на 8,6%, цена угля Богатырь комир увеличена в 2020 году на 9,9%. Затраты по его транспортировке увеличены на 7%.

Здесь стоит отметить образовавшуюся задолженность энергопроизводящих организаций перед угольными разрезами в общей сумме порядка 2 млрд тенге и газовыми предприятиями порядка 4 млрд тенге», - сказал Кайрат Рахимов на брифинге в СЦК.

В качестве второй причины он назвал увеличение объемов обязательной покупки электроэнергии, производимой возобновляемыми источниками энергии. В 2021 году объем увеличен на 68% в сравнении с 2020 годом, затраты на возобновляемую энергетику увеличены на 49%.

«И третье – это увеличение затрат по обязательным платежам в бюджет, в связи с увеличением месячного расчётного показателя (с 2 778 тенге в 2020 году до 2 917 тенге в 2021 году). Хотелось бы отметить динамику изменения обязательных платежей в бюджет со стороны электростанций. Оплата налогов в 2016 году составила 10,5 млрд тенге, по итогам 2021 года величина превысит 14 млрд тенге. Экологические платежи были увеличены почти в два раза с 2016 года, с 7,4 млрд тенге до ожидаемых 13,2 млрд тенге по итогу 2021 года», - перечислил вице-министр.

Кроме того, по его словам, увеличились затраты на проведение ремонтных работ в связи с ростом цен по оборудованию, завозимому из-за пределов страны.

«На основании вышеназванных причин в сентябре 2020 года 37 энергопроизводящих организаций из 45 воспользовались своим законным правом и внесли заявки в Министерство энергетики. По поданным заявкам рост предельных тарифов прогнозировался на уровне 36 %. Более полугода проводился анализ обоснованности поданных заявок. При их рассмотрении министерством был применен индивидуальный подход по каждому случаю. Были приняты во внимания заявки, требующие своевременного решения. Соответствующий проект приказа был опубликован на сайте открытых НПА 5 марта 2021 года. По приказу проходили обсуждения с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и аккредитованными в Министерстве энергетики экспертными организациям», - отметил спикер.

По его информации, проект приказа рассмотрен на Общественном совете, а также прошел обсуждения на электронной площадке портала открытых НПА.

«В результате проведенной работы и обсуждений, доля увеличения заявленных уровней предельных тарифов была снижена более чем в два раза. По итогам проведенной работы корректировка тарифов была произведена 30 марта текущего года соответствующим приказом министра энергетики Республики Казахстан. Данный приказ должен быть введен с 1 апреля 2021 года. Среднее увеличение предельных тарифов энергопроизводящих организаций по Казахстану прогнозируется на уровне 15%», - заключил К. Рахимов.



