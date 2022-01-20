Тарифы для населения на коммунальные услуги не повысят в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области цены на коммунальные услуги для населения не повысят. Об этом сообщил руководитель Мангистауского областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Жандос Салимов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, по поручению Главы государства с этого года приняты все соответствующие меры по сдерживанию роста тарифов на коммунальные услуги для населения.

«В 2020-2021 годах департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области утвержден уровень тарифов на услуги по электроснабжению, водоснабжению, теплоснабжению и электроснабжению. С тех пор цена неизменна. Например, тариф на электроснабжение по г. Актау-15,96 тенге/1кВт (без НДС), по районам - 16,84 тенге/1кВт (без НДС). Тариф на водоснабжение по городу Актау составляет 202,72 тенге за 1 м3 (без НДС). Тариф на водоотведение составил - 56,83 тенге за 1 м3 (без НДС)»,-сказал Жандос Салимов.

На уровне 2019 года удалось сдержать тариф на теплоснабжение для населения по г.Актау, который составляет 2392,37 тенге за 1 Гкал (без НДС). Тут спикер отметил, что по сравнению с 2018 годом тариф на тепло снизился, тогда он составлял 2696,48 тенге за 1 Гкал (без НДС). Физическим лицам, установившим прибор учета тепловой энергии - 2 219,78 тг за 1 Гкал ( без НДС), 2 486,15 тг (НДС). Потребителям, не имеющим устройства-2 870,84 тг (без НДС), 3 215,34 тг (с НДС) за 1 Гкал.

Тариф на транспортировку товарного газа для Мангистауского производственного филиала АО «КазТрансГазАймак» сохранен на уровне 2019 года - 2392,59 тенге за 1 тыс. м3 (без НДС). По сравнению с 2018 годом тариф снизился, тогда он составлял 2455,36 тенге за 1 тыс.м3 (без НДС).

Кроме того, приняты меры по применению временных компенсационных тарифов. Так, например, тариф на регулируемую услугу по передаче электрической энергии ГКП «АУЭС» составил 2,57 тенге за 1 кВт/ч (без НДС), а с 1 сентября 2021 года введен временный компенсирующий тариф, благодаря которому достигнуто снижение тарифа до 2,53 тенге за 1 кВт/ч (без НДС).

Жандос Салимов отметил, что до июля текущего года по поручению Президента на повышение коммунальных тарифов введен мараторий и сообщил, что если это требование не будет выполнено, то его можно обжаловать в департаменте.

«Департаментом будут приняты меры по предотвращению роста тарифов и привлечению к ответственности за невыполнение требований. При этом просим всех незамедлительно сообщать об этих фактах»,-сказал Жандос Салимов.

Заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Нурлан Орынбасаров сообщил, что жителям, не имеющим возможности оплатить коммунальные услуги, будет оказана помощь.

«Жилищная помощь оказывается государством в целях оказания социальной поддержки малообеспеченным семьям. На эту помощь из местного бюджета в прошлом году было выделено 62 млн тенге, на 2022 год по поручению акима области выделено 138 млн тенге. Для получения данной помощи можно обратиться в городской или районный отдел занятости и социальных программ», - сказал Нурлан Орынбасаров.