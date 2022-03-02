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Тарификацию оплаты труда спортивных судей хотят повысить в Казахстане

2 Марта 2022 14:11
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Тарификацию оплаты труда спортивных судей хотят повысить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Незаинтересованность в подготовке судей федерациями вызвана низкой оплатой труда. Об этом заявил министр культуры и спорта Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил министр культуры и спорта, согласно Закону РК «О физической культуре и спорте» спортивные федерации обязаны осуществлять подготовку спортивных судей всех категорий.

«На сегодняшний день по стране насчитываются 4 276 судей. 413 из них имеют международную категорию, и лишь 12 судей были привлечены к судейству на Олимпийских играх в Токио. Данные факты отражают слабую работу в этом направлений», - рассказал во время расширенного заседания коллегии ведомства.

«Вместе с тем, незаинтересованность в подготовке судей федерациями вызвана опять же низкой оплатой труда. В Щучинске я уже говорил, что за обслуживание одного дня спортивных соревнований судьям выплачивается от 1 239 тенге. В связи с этим мы готовим предложения по повышению тарификации оплаты труда спортивных судей. Это фактически волонтерская, неоплачиваемая работа. Поэтому должны наладить эту систему», - считает Даурен Абаев.

Ранее министр заявил, что будут внесены предложения в Правительство по повышению заработной платы тренеров на начальных этапах подготовки. На сегодняшний день согласно системе оплаты труда гражданских служащих заработная плата тренера без стажа среднего уровня квалификации без категории составляет 63 тысячи тенге.

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#Спорт   #Минкультуры  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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