Тарифы на грузоперевозки снизились в Казахстане

В апреле 2026 года в Казахстане отмечены изменения тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта. Общий индекс тарифов составил 99,0% по сравнению с мартом, что свидетельствует о небольшом снижении стоимости перевозок в целом, передает корреспондент агентства Kazinform

По данным за более длительный период, тарифы снизились на 2,6% по сравнению с декабрем 2025 года, однако выросли на 4,8% относительно апреля прошлого года. В целом за январь–апрель 2026 года фиксируется рост на уровне 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Динамика по видам транспорта

В автомобильном транспорте индекс составил 99,9%. Внутри этого сегмента отмечается незначительное снижение тарифов на международные и внутриреспубликанские перевозки, тогда как в пригородном сообщении зафиксирован небольшой рост. Городские перевозки остались без изменений.

В трубопроводном транспорте наблюдается снижение до 98,5%. При этом международные перевозки подешевели до 97,9%, а внутри страны напротив зафиксирован рост до 100,5%.

Морской транспорт показал снижение тарифов до 97,0%. В воздушном транспорте изменений не зафиксировано — тарифы остались на уровне 100,0% по всем направлениям.

Региональная картина

В региональном разрезе ситуация также неоднородна. Рост тарифов отмечен в Кызылординской, Актюбинской, Акмолинской и Костанайской областях.

Снижение зафиксировано в большинстве регионов, включая Жамбылскую, Алматинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Карагандинскую, Павлодарскую и другие области, а также в городе Шымкент.

При этом без изменений тарифы остались в области Абай, Восточно-Казахстанской области, а также в городах Астана и Алматы.

При этом по итогам января–марта 2026 года объем перевозок пассажиров вырос на 9,3%, грузов — на 8%.