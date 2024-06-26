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    17:13, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Тарифы на роды и уход за новорожденными пересмотрели в Казахстане

    Тарифы на роды и уход за новорожденными пересмотрели в Казахстане
    Фото: pixabay.com

    В Казахстане пересмотрены тарифы на оказание услуг в сфере родовспоможения и неонатологии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

    Так, с 1 июня тарифы на осложненные роды, включая кесарево сечение, увеличены на 60%, а на уход за новорожденными — на 35%. Это позволит расширить перечень и качество медуслуг и привлечь больше квалифицированных специалистов.

    По данным Минздрава, на протяжении последних лет тарифы не покрывали расходы, которые медицинские организации несли в связи с уходом за роженицами и новорожденными. Недостаточное финансирование медицинских организаций, занимающихся родовспоможением, стало одной из основных причин образовавшейся у них в течение последних нескольких лет кредиторской задолженности.

    — При пересчете тарифов учтены реальные затраты медицинских учреждений, которые они несут при оказании услуг пациентам. Принятые меры позволят медицинским организациям достичь финансовой устойчивости, что в свою очередь улучшит качество и доступность медицинской помощи для населения. А пребывание в родильных домах станет более комфортным и безопасным для матери и ее ребенка, — говорится в сообщении ведомства.

    С 1 июня 2024 года также повышены размеры тарифов для организаций, оказывающих медицинскую помощь по детской неврологии, детской аллергологии, ревматологии.

     Напомним, специалисты службы родовспоможения в 2023 году благополучно приняли 388 тысяч родов, на свет появилось 390 тысяч малышей.

    Сколько стоят роды в Казахстане и к каким неизбежным затратам нужно быть готовым — в обзорном материале корреспондента агентства Kazinform.

    Теги:
    Здравоохранение Роды Здоровье Женщины Цены и тарифы Больницы Врачи Минздрав РК
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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