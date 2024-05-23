Тарифы на электроэнергию для бизнеса снизили в Карагандинской области

В Караганде, Шахтинске, Сарани, Абайском и Бухар-Жырауском районах Карагандинской области снижены тарифы на электроэнергию для бизнеса.Для юридических лиц Караганды тариф снижен на 14,6% – с 38,84 тенге до 33,19 тенге за кВт/ч. Сниженный тариф введен в действие 5 мая 2024 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сниженные тарифы для бизнеса Шахтинска, Сарани, Абайского и Бухар-Жырауского районов вводятся в действие с 22 мая 2024 года.

ТОО «Расчетный сервисный центр», оказывающее услуги в Шахтинске, Абайском и Бухар-Жырауском районах, подало уведомление в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц на 10 % – с 45,85 до 41,26 тенге за 1 кВт/ч.

Аналогичное уведомление подало и ТОО «Энергоуголь ХХІ», оказывающее услуги в Сарани, со снижением также на 10 % – с 47,90 до 43,13 тенге за 1 кВт/ч.

Снижение тарифа стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергии для нерегулируемых энергоснабжающих организаций.

Предпосылкой для снижения тарифа послужил переход потребителей (юридических лиц и бюджетных организаций) от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии (ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», ТОО «Расчетный сервисный центр» и ТОО «Энергоуголь ХХІ»), что повлияло на увеличение объема предоставляемых услуг гарантирующего поставщика, соответственно, и на снижение тарифа.

Для бесперебойного получения услуг электроэнергии юридические лица г. Караганды, ранее обслуживающиеся у нерегулируемых поставщиков, имеют возможность в оперативном порядке заключить соответствующие договоры с ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт».

По вопросам можно обратиться в ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт». Для юридических лиц: г. Караганда, ул. Лободы, строение 35а, телефоны: 98-00-51, 8-771-006-64-54.

Юридические лица Шахтинска, Абайского и Бухар-Жырауского районов, ранее обслуживающиеся у нерегулируемых поставщиков, имеют возможность в оперативном порядке заключить соответствующие договоры с ТОО «Расчетный сервисный центр».

Юридические лица Сарани, ранее обслуживающиеся у нерегулируемых поставщиков, также могут заключить соответствующие договоры с ТОО «Энергоуголь ХХІ».

По вопросам можно обратиться в один из офисов ТОО «Расчетный сервисный центр».

Для юридических лиц:

г. Караганда, ул. Лободы, строение 35б, телефон (8-7212) 90-01-64

г. Шахтинск, ул. Ленинградская, д. 69, телефон (8-72156) 3-73-29

г. Абай, ул. Абая, д. 32а, телефон (8-72131) 4-49-48

А также ТОО «Энергоуголь ХХІ»: