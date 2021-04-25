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    10:28, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Тариф за услуги водоснабжения и водоотведения повышают в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 мая 2021 года в городе Нур-Султане повышается тариф за услуги водоснабжения и водоотведения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ГКП «Астана су арнасы».

    «Уважаемые потребители! ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» акимата города Нур-Султана уведомляет население города о повышении тарифа на регулируемые услуги в сфере водоснабжения и водоотведения. Новый тариф утверждён приказом департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султану №37-ОД от 15 апреля 2021 года», - сообщили на предприятии.

    В случае возникновения дополнительных вопросов по тарифам за водоснабжение и водоотведение потребители могут позвонить по телефонам: 1302, 8 (7172) 27-03-70, 76-76-06.

    В период с 1 мая по 31 декабря 2021 года будут действовать следующие тарифы:



    Теги:
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