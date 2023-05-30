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Тариф увеличится почти на четверть на 27 электростанциях Казахстана

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
30 Мая 2023, 14:11
Тариф увеличится почти на четверть на 27 электростанциях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 27 электростанциях Казахстана увеличится тариф на 24%. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день Министерством, согласно поданных заявок, скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию для 27 из 47 энергопроизводящих организаций, средний рост тарифов которых составит порядка 24 %. В тоже время внесены соответствующие поправки в законодательство по увеличению лимита возврата инвестиций до 428 млрд тенге, что позволит увеличить пул проектов по модернизации и расширению и реконструкции действующих станций», – сказал Ж. Нурмаганбетов.

Вице-министр также сообщил, что, в рамках обширного технического аудита электростанций Казахстана, который проводится по поручению Главы государства с 2022 года, командой международных экспертов во главе с KPMG в общей сложности было обследовано 55 электрических станций. Особое внимание было уделено техническому состоянию основного и вспомогательного оборудования тепловых станций и условиям его эксплуатации. По итогам обследования все станции были разделены по категориям в зависимости от технического состояния оборудования, сроков эксплуатации, показателей удельного расхода топлива, аварийности, укомплектованности персоналом и выполнением ремонтных работ.

Ранее глава Минэнерго сообщил, что с 1 июля в Казахстане начнет работать Единый закупщик электроэнергии.
Энергетика   Цены и тарифы   Минэнерго РК  
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