Тариф на вывоз мусора повышают в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Стоимость за вывоз мусора в областном центре Костанайской области повысится незначительно. Новые нормы образования и накопления коммунальных отходов утвердил городской маслихат, отсюда и повышение цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с решением Маслихата города Костаная Костанайской области от 9 августа 2022 года № 139 «Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов по городу Костанаю», стоимость с 1 сентября 2022 года на одного человека составляет: благоустроенный сектор – 401,35 тенге, частный сектор – 478,69 тенге», - сообщается на сайте ТОО «Тазалык-2012».

До этого жители Костаная за вывоз мусора платили на одного человека в благоустроенном секторе 397,17 тенге и 472,42 тенге с человека - в частном секторе.

Ранее сообщалось о том, что в Рудном в преддверии юбилея города пытаются урегулировать проблему с мусором, решение которой, как оказалось, висит в воздухе уже не первый год. Низкие тарифы, маленькие зарплаты рабочим и отсутствие модернизации мусоровывозящих предприятий отчасти привели к мусорному коллапсу в Рудном.